Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya yarıyıl tatilinde okulların eğitim kamplarına ev sahipliği yapıyor

        AYŞE YILDIZ - Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya, yarıyıl tatilinde bazı okulların eğitim kamplarına ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 11:24 Güncelleme: 25.01.2025 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya yarıyıl tatilinde okulların eğitim kamplarına ev sahipliği yapıyor
        ABONE OL

        AYŞE YILDIZ - Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya, yarıyıl tatilinde bazı okulların eğitim kamplarına ev sahipliği yapıyor.

        Geçen yıl yaklaşık 17 milyon turistin tatil yaptığı Antalya'da, farklı ülkelerden gelen tatilciler kış mevsimi olmasına rağmen güzel havalarda deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarıyor.

        Yeni yıla hareketli giren Antalya, yarıyıl tatilini geçirmek isteyenlerin ve bazı özel okulların eğitim kamplarının da adresi oldu.

        Bir taraftan farklı ülkelerden gelen yabancı turistler tatilini yaparken diğer taraftan da birçok lüks otelin toplantı salonları sınıflara dönüştürülerek hem tatil hem ders çalışmak isteyen öğrencilerin hizmetine sunuldu. Türkiye'nin farklı illerindeki bazı okullar otellerde eğitim kampı düzenleyerek, çocukların hem düzenli ders çalışmasına hem de tatil yapmasına imkan tanıdı.

        Öğrenciler yapılan programlar kapsamında günün belirli saatlerinde oluşturulan sınıflarda arkadaşlarıyla ders çalışırken verilen aralarda sahilde güneşlenip, denize ve havuza girebiliyor, spor salonlarından ve farklı etkinlik alanlarından faydalanabiliyor.

        - "Ders çalışma ortamları oluşturuldu"

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, AA muhabirine, yılbaşı sürecinden sonra yaşanan durgunluk döneminin yarıyıl tatiliyle hareketlendiğini söyledi.

        Kavaloğlu, kışın özellikle ailelerin daha çok kayak tatilini tercih etmesine rağmen bazılarının deniz, kum, güneş için Antalya'ya geldiğini ifade etti.

        Kış olmasına rağmen iklim şartları çok iyi olduğundan denize girilebildiğini anlatan Kavaloğlu, "Oteller, ders çalışıp dinlenecek, eğlenecek olan öğrencilere ve ailelere çok geniş imkanlar sunuyor. Dolayısıyla onlara ders çalışma ortamları da oluşturuldu. Antalya'daki oteller öğrencilere sessiz sakin çalışma ortamları sunuyor. Hem dinlenebiliyorlar hem ders çalışabiliyorlar hem de eğlenebiliyorlar. Dolayısıyla sömestir dönemi Antalya'da yoğun geçiyor." diye konuştu.

        İstanbul'dan gelen öğrencilerden Tutku Nastari, kamp için geldikleri otelde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlandığını, arkadaşları ve öğretmenleriyle hem tatil hem de verimli ders çalışma imkanı bulduğunu söyledi.

        Eğitim kampının kendisine motivasyon olduğunu belirten Nastari, "Soru çözme becerilerini geliştirme ve konu anlatımlarını pekiştirme açısından çok iyi. Dinleniyoruz, etkinliklere katılıp eğleniyoruz. Arkadaşlarımla aynı yerde hem ders çalışmak hem kaliteli vakit geçirmek çok güzel. Tatilde dinlenme imkanım da oluyor." dedi.

        Tarih öğretmeni ve kariyer merkezi sahibi Bora Eker ise İstanbul'dan öğrenci grubuyla Antalya'ya geldiklerini, hem tatil hem eğitim faaliyeti yaptıklarını dile getirdi.

        Öğrencilerin uzun tatil dönüşü odaklanma problemi yaşayabildiğine dikkati çeken Eker, şunları kaydetti:

        "Tatilde dinlenmelerini, aynı zamanda konforu en aza indirerek bir arada vakit geçirmelerini, birlikte ders çalışmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kampta çocukları olabildiğince dijital argümanlardan uzak tutarak, dijital detoks da sağlıyoruz. Böylece performans süreçlerini artırarak, öğrencilerin en büyük problemi olan odaklanma sorununun azaltılmasına katkı sağlıyoruz."

        - "Her şeye vakit ayırabileceklerini gösteriyoruz"

        Özel bir okulun müdürü Ali Döğücü de 38 öğrenci ve 12 öğretmenle lüks otelde kampa girdiklerini, çocuklara sabahtan akşama kadar günü nasıl verimli kullanabileceklerini öğrettiklerini anlattı.

        Kamptaki öğrencilerin YKS'ye hazırlandığını belirten Döğücü, "Oldukça fazla soru çözebilmelerini sağlıyoruz. Otelde öğrencilerin hem tatil yapıp hem ders çalışabileceğini aslında doğru zaman yönetimiyle her şeye vakit ayırabileceklerini gösteriyoruz. Tüm imkanlardan faydalanıyorlar, eğleniyorlar." diye konuştu.

        Öğrencilerden Deren Nur Özdemir de arkadaşlarıyla tatili iyi değerlendirerek YKS'ye hazırlandığını, verilen aralarda sahilde yürüyüş yaptıklarını, gün doğumu ve batımını seyrettiklerini belirtti.

        Emre Sebzeci ise hem tatil yapıp hem sıkı ders çalışarak, farklı deneyim yaşadıklarını dile getirdi.

        Derin Kılıç da öğretmenlerle konular üzerine çalışıp, bol bol soru çözdüklerini, aralarda ise eğlendiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konya'da bina çöktü! Enkazda aranan 2 kişiden 1'inin cansız bedeni çıkarıldı!
        Konya'da bina çöktü! Enkazda aranan 2 kişiden 1'inin cansız bedeni çıkarıldı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        İstanbul'da yaşandı! Başkasına benzetip öldürdüler!
        İstanbul'da yaşandı! Başkasına benzetip öldürdüler!
        Kazık çakarken yan bina çatladı!
        Kazık çakarken yan bina çatladı!
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Dijital platformlara inceleme
        Dijital platformlara inceleme
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        İki kentte şiddetli sağanak! 5 bölgede yağış var!
        İki kentte şiddetli sağanak! 5 bölgede yağış var!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        Satrançta parlıyoruz
        Satrançta parlıyoruz
        'Hikâye İstanbul’da Geçiyor'
        'Hikâye İstanbul’da Geçiyor'
        Sivilce ve yaşlanma arasında bağlantı var mı?
        Sivilce ve yaşlanma arasında bağlantı var mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Ölümlü kazanın 2 sanığına 6'şar yıla kadar hapis istemi; teknedeki kadın se...
        Ölümlü kazanın 2 sanığına 6'şar yıla kadar hapis istemi; teknedeki kadın se...
        Muhittin Böcek, yeğenini Genel Sekreter Yardımcısı olarak atadı
        Muhittin Böcek, yeğenini Genel Sekreter Yardımcısı olarak atadı
        Binlerce yıllık sur ve burçlar 'yeşerdi'
        Binlerce yıllık sur ve burçlar 'yeşerdi'
        Antalya'da "En Süslü Deve" yarışması yapıldı
        Antalya'da "En Süslü Deve" yarışması yapıldı
        Alanyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
        Alanyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
        Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Paquita" ve "Bir Yaz Gecesi Rüyası" eserle...
        Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Paquita" ve "Bir Yaz Gecesi Rüyası" eserle...