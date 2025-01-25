Futbol: Trendyol Süperlig
Stat:GAİNPark
Hakemler: Emre Kargın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih Aksoy, Makouta, Hwang, Yusuf Özdemir, Cordova (Dk. 45+2 Efecan Karaca)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Hamza Güreler, Ousseynou Ba, Opoku, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Kemen, Crespo, Davidson, Keny, Piatek
Sarı kartlar: Dk. 16 Aliti, Dk.45+4 Makouta (Corendon Alanyaspor)
Goller: Dk. 13 Cordova, Dk. 23 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor), Dk. 20 Deniz Türüç, Dk. 29 Piatek (RAMS Başakşehir)
ANTALYA
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