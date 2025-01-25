Futbol: Trendyol Süperlig
Stat:GAİNPark
Hakemler: Emre Kargın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec (Dk. 62 Augusto), Richard, Fatih Aksoy(Dk. 62 Janvier), Makouta, Hwang, Yusuf Özdemir, Cordova (Dk. 45+2 Efecan Karaca)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Hamza Güreler, Ousseynou Ba, Opoku, Berat Özdemir(Dk. 87 Ömer Ali Şahiner), Deniz Türüç, Kemen, Crespo, Davidson, Keny(Dk. 87 Djalo), Piatek
Sarı kartlar: Dk. 16 Aliti, Dk.45+4 Makouta, Dk. 56 Balkovec, Dk 66 Hwang, Dk. 76 Janvier, Dk. 83 Augusto, Dk. 90+2 Richard, Dk. 90+5 Lima (Corendon Alanyaspor), Dk. 56 Ousseynou Ba, Dk. 86 Piatek, Dk. 89 Muhammed Şengezer, Dk. 90+2 Crespo, Dk. 90+4 Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir)
Goller: Dk. 13 Cordova, Dk. 23 Yusuf Özdemir, Dk. 80 Richard, Dk. 82 Augusto, Dk.90+1 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor), Dk. 20 Deniz Türüç, Dk. 29 ve 90+7(penaltıdan) Piatek, Dk. 57 Crespo (RAMS Başakşehir)
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