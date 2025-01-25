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        Futbol: Trendyol Süperlig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 18:15 Güncelleme: 25.01.2025 - 18:15
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        Futbol: Trendyol Süperlig
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        Stat:GAİNPark

        Hakemler: Emre Kargın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec (Dk. 62 Augusto), Richard, Fatih Aksoy(Dk. 62 Janvier), Makouta, Hwang, Yusuf Özdemir, Cordova (Dk. 45+2 Efecan Karaca)

        RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Hamza Güreler, Ousseynou Ba, Opoku, Berat Özdemir(Dk. 87 Ömer Ali Şahiner), Deniz Türüç, Kemen, Crespo, Davidson, Keny(Dk. 87 Djalo), Piatek

        Sarı kartlar: Dk. 16 Aliti, Dk.45+4 Makouta, Dk. 56 Balkovec, Dk 66 Hwang, Dk. 76 Janvier, Dk. 83 Augusto, Dk. 90+2 Richard, Dk. 90+5 Lima (Corendon Alanyaspor), Dk. 56 Ousseynou Ba, Dk. 86 Piatek, Dk. 89 Muhammed Şengezer, Dk. 90+2 Crespo, Dk. 90+4 Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir)

        Goller: Dk. 13 Cordova, Dk. 23 Yusuf Özdemir, Dk. 80 Richard, Dk. 82 Augusto, Dk.90+1 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor), Dk. 20 Deniz Türüç, Dk. 29 ve 90+7(penaltıdan) Piatek, Dk. 57 Crespo (RAMS Başakşehir)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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