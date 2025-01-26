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        SOLOTÜRK'ün Antalya'daki eğitim uçuşları devam etti

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Antalya'daki deniz üstünde yaptığı eğitim uçuşunu, vatandaşlar ve turistler izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 12:41 Güncelleme: 26.01.2025 - 12:47
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        SOLOTÜRK'ün Antalya'daki eğitim uçuşları devam etti
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        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün Antalya'daki deniz üstünde yaptığı eğitim uçuşunu, vatandaşlar ve turistler izledi.

        SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimleri kapsamında Konyaaltı ve Lara sahilleri açıklarında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

        Sergilenen farklı akrobatik manevralar izleyenlerin ilgisini çekerken, yerli ve yabancı turistler ile kent sakinleri, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

        SOLOTÜRK’ün eğitim uçuşları 30 Ocak'a kadar devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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