Antalya'da düzenlenen 7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası sona erdi

Golf-Mad tarafından Antalya'da düzenlenen 7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası tamamlandı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen şampiyonaya, Türk golcülerin yanı sıra Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Kosova, Karadağ, Slovakya, ABD, Almanya ve İsviçre olmak üzere 9 ülkeden 74 profesyonel ve amatör golcü katıldı.

Üç gün süren mücadelede, Erkekler Gross kategorisinde Türkiye’den Durmuş Keçeli 222 puanla birinci, Kosovalı Azer Bislimaj 234 puanla ikinci, Bosna Hersekli Tihomir Parlov 241 puanla üçüncü oldu.

Kadınlar Gross kategorisinde ise Rus sporcu İrina Nesterova 243 puanla birinci, Kosova'dan Geresa Arifi 253 puanla ikinci, Rus Larisa Chudnova 277 puanla üçüncülüğü elde etti.

Erkekler en uzun vuruş ödülünü Durmuş Keçeli, kadınlarda Rus Larisa Chudnova kazanırken, erkekler çukura en yakın vuruş ödülünü Kosovalı Azer Bislimaj, kadınlarda ise Bosna Hersekli Alma Mekic Tataragic kazandı.

Golf-Mad Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kara, düzenlenen törende dereceye girenlere kupa ve madalyalarını verdi.​​​