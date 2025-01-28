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        Alanya'da tadilat yapılan otelde çıkan yangından etkilenen 3 işçi tedavi altına alındı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, daha önce konut olarak kullanılan ve otele dönüştürülen 10 katlı binada çıkan yangından etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 00:27 Güncelleme: 28.01.2025 - 00:27
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        Alanya'da tadilat yapılan otelde çıkan yangından etkilenen 3 işçi tedavi altına alındı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, daha önce konut olarak kullanılan ve otele dönüştürülen 10 katlı binada çıkan yangından etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

        Cikcilli Mahallesi’nde otele dönüştürülen 10 katlı binadaki tadilat sırasında çıkan yangından etkilenen 4 işçiden 3'ü ile söndürme çalışmalarında yüksekten düşen itfaiye eri hastaneye götürüldü.

        Yangından etkilenen bir kedi ise kurtarılarak veterinerde tedavi altına alındı.

        Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yılmaz Güler, yaptığı yazılı açıklamada yangına bağlı 3 inşaat işçisi ile bir itfaiye erinin hastaneye getirildiğini belirtti.

        Dumandan etkilenen işçilerde yanık bulunmadığını ifade eden Güler, şu bilgileri verdi:

        "Dumandan etkilenen 2 hastamız gözlem amaçlı servise yatırılmıştır, bir hastamızın da 2. basamak genel yoğun bakımda tedavisi sürmektedir. Hastalarımızın oksijen tedavisi devam etmektedir ve durumları da iyidir. Yangına müdahale sırasında 4-5 metre yükseklikten düşen itfaiye erimizin de ilk müdahalesi acil servisimizde yapılmıştır. Düşmeye bağlı travması yoktur. Acilde tetkikleri ve müdahalesi yapıldıktan sonra taburcu edilmiştir."

        Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise sosyal medya hesabından inşaatın bodrum katından bir kedinin yaralı olarak kurtarıldığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

        "Yangın, hepimize hayatın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlattı. İnşaatın bodrum katından kurtarılan can dostumuz, belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğünce hızlı bir şekilde kliniğe aldırılmıştır. İlk müdahalesi yapılan minik dostumuzun durumu maalesef ciddiyetini koruyor. Onu hayata bağlamak için personelimiz elinden geleni yapıyor. Tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylık diliyor, duyarlılığını eksik etmeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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