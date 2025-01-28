Antalya'da bir köpeği av tüfeğiyle vurarak yaralayan kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan şüphelinin ise ifadesinde köpeğe, bahçesinde beslediği kümes hayvanlarına zarar verdiği için ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Orta Mahalle Çınaraltı mevkisinde Mevlüt B, evinin bahçesine giren kurt köpeğine av tüfeği ile ateş ederek yaraladı.

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