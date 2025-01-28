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        Antalya'da bir köpeği av tüfeğiyle vurarak yaralayan kişi gözaltına alındı

        Antalya'nın Serik ilçesinde beslediği hayvanlara zarar verdiği iddiasıyla bir köpeği av tüfeğiyle vurarak yaralayan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 18:25 Güncelleme: 28.01.2025 - 18:25
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        Antalya'da bir köpeği av tüfeğiyle vurarak yaralayan kişi gözaltına alındı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde beslediği hayvanlara zarar verdiği iddiasıyla bir köpeği av tüfeğiyle vurarak yaralayan kişi gözaltına alındı.

        Orta Mahalle Çınaraltı mevkisinde Mevlüt B, evinin bahçesine giren kurt köpeğine av tüfeği ile ateş ederek yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan köpek, tedaviye alındı.

        Gözaltına alınan şüphelinin ise ifadesinde köpeğe, bahçesinde beslediği kümes hayvanlarına zarar verdiği için ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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