Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik'te çeşitli suçlardan yaklanan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde çeşitli suçlardan gözaltına alınan 14 kişiden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 21:16 Güncelleme: 28.01.2025 - 21:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik'te çeşitli suçlardan yaklanan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı
        ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde çeşitli suçlardan gözaltına alınan 14 kişiden 11'i tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda 14 şüpheli yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de ön seçim bilmecesi?
        CHP'de ön seçim bilmecesi?
        Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 'Harcama limiti' denetimi
        Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 'Harcama limiti' denetimi
        Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında
        Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        28 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        28 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        9 kez ehliyetine el konulan sürücü, yine alkollü araç kullandı; 2 ölü
        9 kez ehliyetine el konulan sürücü, yine alkollü araç kullandı; 2 ölü
        Anderson Talisca, 1.5 yıllığına Fenerbahçe'de!
        Anderson Talisca, 1.5 yıllığına Fenerbahçe'de!
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        İsrail: Suriye'deki tampon bölgeden çıkmayacağız
        İsrail: Suriye'deki tampon bölgeden çıkmayacağız
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Ziyech Dubai yolcusu!
        Ziyech Dubai yolcusu!
        Yapay zeka balonuna Çin iğnesi
        Yapay zeka balonuna Çin iğnesi
        Cengiz Ünder transferi iptal oldu!
        Cengiz Ünder transferi iptal oldu!
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Serik Belediyespor ve Belek Üniversitesi sponsorluk anlaşması imzaladı
        Serik Belediyespor ve Belek Üniversitesi sponsorluk anlaşması imzaladı
        Antalya'daki Çorumlu iş insanları, Konyaaltı Kaymakamı Köse'yi ziyaret etti
        Antalya'daki Çorumlu iş insanları, Konyaaltı Kaymakamı Köse'yi ziyaret etti
        Antalya'da bir köpeği av tüfeğiyle vurarak yaralayan kişi gözaltına alındı
        Antalya'da bir köpeği av tüfeğiyle vurarak yaralayan kişi gözaltına alındı
        Antalya'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Antalya'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        GÜNCELLEME - Antalya'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracında 17 ruhsat...
        GÜNCELLEME - Antalya'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracında 17 ruhsat...
        Antalya'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracında 17 ruhsatsız tabanca e...
        Antalya'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracında 17 ruhsatsız tabanca e...