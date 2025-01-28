Serik'te çeşitli suçlardan yaklanan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı
Antalya'nın Serik ilçesinde çeşitli suçlardan gözaltına alınan 14 kişiden 11'i tutuklandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde çeşitli suçlardan gözaltına alınan 14 kişiden 11'i tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda 14 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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