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        Antalya'da KOSGEB desteğiyle işini kuran kadın girişimci 60 kişiye istihdam sağlıyor

        GÜLSEM ADAM - Antalya'nın Elmalı ilçesinde, işçi olarak çalıştığı tekstil atölyesinin kapanması üzerine KOSGEB desteğiyle iş yerini tekrar açan kadın girişimci Hayriye Top, hem işinin patronu oldu hem de kırsaldaki kadınlara istihdam sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 11:08 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:08
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        Antalya'da KOSGEB desteğiyle işini kuran kadın girişimci 60 kişiye istihdam sağlıyor
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        GÜLSEM ADAM - Antalya'nın Elmalı ilçesinde, işçi olarak çalıştığı tekstil atölyesinin kapanması üzerine KOSGEB desteğiyle iş yerini tekrar açan kadın girişimci Hayriye Top, hem işinin patronu oldu hem de kırsaldaki kadınlara istihdam sağladı.

        İlçedeki bir tekstil atölyesinde makineci olarak çalışan Top, bir süre sonra iş yerinin ekonomik gerekçelerle kapanması üzerine mesai arkadaşlarıyla işsiz kaldı.

        Kırsal bölgede yaşadığı için iş bulamayan Top, bunun üzerine kapanan iş yerini tekrar açmak için başvurduğu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) destek almayı başardı.

        Patron olarak işinin başına geçen Top, çoğunluğu kadın 60 kişiye istihdam sağlıyor.

        - "17 çalışanla yola çıktım"

        Hayriye Top, AA muhabirine, tekstil atölyesinde 8 yıl makineci olarak çalıştığını söyledi.

        Kırsal bölgede yaşadığı için iş olanağının az olduğunu ve iş arayışına başladığını belirten Top, "Telefonla gezinirken KOSGEB'e denk geldim ve araştırma yapmaya başladım. Hiç sermayem yoktu, 2023 yılında KOSGEB'den destek aldım. İşletmeyi açtığımda 17 personelle işe başladım, şu anda 60 kişi buradan evine ekmek götürüyor. Hepimiz işsiz kalmıştık, kredilerimiz, ödememiz gereken borçlarımız vardı. Ben onlara bu fikri söylediğimde hepsi bana destek oldu, 'Biz her zaman senin yanındayız' dediler. Bu hale geldiysem arkadaşlarımın da sayesinde buradayım ve biz bir ekibiz, aile olarak bu hale geldik ve iyi ki varlar." ifadelerini kullandı.

        - "Amerika, Fransa ve İtalya gibi 12 ülkeye ürün dikiyoruz"

        İş yerini daha da büyütmek ve daha fazla iş imkanı sağlamak istediğini dile getiren Top, şöyle konuştu:

        "Bu işletmede daha önce işçi olarak çalışırken işimin patronu olacağımı hiç hayal etmezdim. Zor bir yol ama başardık. Kadınların isteyip yapamayacağı hiçbir şey yok. Bir bebeğin yürümesi için anne elinden tutar ya işte ben de ilk hedef olarak KOSGEB'i seçtim ve onlar da ilk adımlarımda elimden tuttu. Fason bir iş yeriyiz, Antalya'dan bir firma ile çalışıyoruz, onların sayesinde Amerika, Fransa ve İtalya gibi 12 ülkeye ürünler dikiyoruz. 60 personelimin 55'i kadın, benim en büyük destekçim ekip arkadaşlarım oldu."

        İş yeri çalışanı Emine Kutlu da kapanan iş yerinde tekrar makinelerinin başına geçerek üretim yapmaya başlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

        Kutlu, "İçimizden bir arkadaşımızın böyle bir işe girişmesi gurur verici. Kaç kişi sebepleniyor ve hepimiz evimize ekmek götürebiliyoruz, beraber çalışmaktan mutluyuz, huzurluyuz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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