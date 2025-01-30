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        Antalyalı yaşlı çift, 900 cc kapasiteli motosikletleriyle sahil beldelerini geziyor

        Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Bekir Özdere ve 76 yaşındaki eşi Habibe Özdere'nin, 900 cc motor kapasitesine sahip motosikletleriyle sahil beldelerinde yaptıkları geziler görenlerin ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 09:46 Güncelleme: 30.01.2025 - 10:00
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        Antalyalı yaşlı çift, 900 cc kapasiteli motosikletleriyle sahil beldelerini geziyor
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Bekir Özdere ve 76 yaşındaki eşi Habibe Özdere'nin, 900 cc motor kapasitesine sahip motosikletleriyle sahil beldelerinde yaptıkları geziler görenlerin ilgisini çekiyor.

        İslamlar Mahallesi'nde yaşayan Özdere çifti, Muğla ve Antalya'nın sahil beldelerine motosiklet ile gezi turları yapıyor. Çift, bu anlara ait videolarının sosyal medya platformlarında defalarca paylaşılmasıyla ilgi odağı haline geldi.

        Bekir Özdere, AA muhabirine, çocuk yaşlardan bu yana motosikletlere merakı olduğunu belirtti.

        Yaklaşık 55 yıldır motosiklet kullandığını ifade eden Özdere, motosikletin bur tutku olduğunu kaydetti.

        Eşinin motosiklete binerken önce korktuğunu ardından da alışmaya başladığını dile getiren Özdere, "Eşimle antalya ve Muğla'ya gezmeye gidiyoruz. Bu yıl motosikletimizle Türkiye'nin doğusunu gezmek istiyoruz." dedi.

        - "Kasksız trafiğe çıkmıyoruz"

        Motosiklet kullanırken kurallara da çok dikkat ettiğini aktaran Özdere, "Mahalle aralarında yavaş gidiyorum. Kasksız trafiğe çıkmıyoruz. Eşimle ekipmanlarımızı giydikten sonra trafiğe çıkıyoruz. Gençlerin de bizi bu anlamda örnek almasını istiyorum." diye konuştu.

        Habibe Özdere de eşinin trafikte çok dikkatli olduğunu anlattı. Eşinin bazen motosikletinin gücüne güvenerek hız yaptığını anlatan Özdere, "Hemen 'yavaş git' diye uyarıyorum. Eşimle önce anlaşma yapıyoruz. 'Eğer yavaş gidersen bende seninle gelirim' diyorum o da kabul ediyor. Motosiklet ile gezmeyi çok seviyoruz. Eşime güvendiğim için ona yol arkadaşlığı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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