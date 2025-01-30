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        Antalya merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Antalya merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 17:08 Güncelleme: 30.01.2025 - 17:08
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        Antalya merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Antalya merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte tatil reklamı verilerek bazı vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Antalya merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 14 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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