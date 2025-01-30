Antalya merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte tatil reklamı verilerek bazı vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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