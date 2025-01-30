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        Antalya'da düzenlenen "huzur" operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

        Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen "huzur" operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 17:11 Güncelleme: 30.01.2025 - 17:11
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        Antalya'da düzenlenen "huzur" operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
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        Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen "huzur" operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla Yeşildere Mahallesi'nde 25 farklı adrese eş zamanlı "Şafak-07 Huzur-2" operasyonu düzenledi.

        Helikopter ve dron destekli operasyona 55 ekip 177 personel katıldı.

        Çalışmalarda, 4 pompalı tüfek, 3 kılıç, 1 tabanca, 45 fişek, 17 tüfek kartuşu ve 60 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda 4'ü aranan kişi olmak üzere 14 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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