Antalya'da düzenlenen "huzur" operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Operasyonda 4'ü aranan kişi olmak üzere 14 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla Yeşildere Mahallesi'nde 25 farklı adrese eş zamanlı "Şafak-07 Huzur-2" operasyonu düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.