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        Likya Yolu'ndaki küçük işletmelerin hazırladığı projelere finansal destek verilecek

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'nin ortak olduğu ve Avrupa Birliği COSME Programı tarafından desteklenen Akdeniz Rotaları Boyunca Dayanıklı Turizm Ekosistemlerinin Geliştirilmesi (DETOUR) Projesi kapsamında Likya Yolu'ndaki turizm alanındaki küçük işletmelere eğitim, mentorluk ve finansal destek sağlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 11:57 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:02
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        Likya Yolu'ndaki küçük işletmelerin hazırladığı projelere finansal destek verilecek
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'nin ortak olduğu ve Avrupa Birliği COSME Programı tarafından desteklenen Akdeniz Rotaları Boyunca Dayanıklı Turizm Ekosistemlerinin Geliştirilmesi (DETOUR) Projesi kapsamında Likya Yolu'ndaki turizm alanındaki küçük işletmelere eğitim, mentorluk ve finansal destek sağlanacak.

        Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Bulgaristan ve Yunanistan'da pilot bölgelerde ilk adımları geçen yıl kasımda atılan projede saha çalışmalarına başlandı. Türkiye'de Antalya'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine uzanan yaklaşık 520 kilometre uzunluğundaki Likya Yolu belirlendi. Likyalılar tarafından ticaret, askeri, insan ve hayvan ulaşımı amaçlı olarak kullanılan yolda, sürdürülebilir turizm hamlesi başlatıldı.

        Yol üzerindeki otel, pansiyon, restoran, kamping ve rehberlik gibi alanlarda faaliyet gösteren küçük işletmeler, projeye dahil edildi. İlk etapta işletmeler proje hakkında bilgilendirilecek, işletmelerden kendilerini geliştirmeleri, sürdürülebilir turizm odaklı proje hazırlamaları istenecek ve uygun görülen projeler için işletmelere finansman desteği sağlanacak.

        İşletmelere önemli bir fırsat sunan proje için Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce Kültür Rotaları Derneği ile Likya Yolu'nda kapsamlı çalışma yürütülüyor.

        - İşletmelere eğitim, dijital pazarlama ve finansman desteği

        Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, AA muhabirine, projenin Akdeniz Bölgesi'ndeki yürüyüş rotalarındaki küçük işletmelerin kapasitesinin artırılmasını, sürdürülebilir turizme kazandırılmasını amaçladığını söyledi.

        Projenin Türkiye, İtalya, Bulgaristan ve Yunanistan'daki 4 yürüyüş rotasını kapsadığını anlatan Zoroğlu, Türkiye'de projenin dünyaca bilinen önemli yürüyüş rotası Likya Yolu'nda yürütüleceğini kaydetti.

        Kendisini geliştirmek isteyen işletmeler için önemli fırsatlar sunulduğunu aktaran Zoroğlu, şunları söyledi:

        "Sürdürülebilirlik önemli olgumuz. Likya Yolu'ndaki küçük işletmelerde sürdürülebilir turizmi sağlamak istiyoruz. KOBİ'lere dijital pazarlama, fiziki ortamlarının iyileştirilmesi, çevre duyarlılığı bilincinin geliştirilmesi konularında eğitim programları hazırlayacağız. Eğitim sonrası analiz yapıp, mevcut durumlarını ortaya koyacağız. İşletmelerden proje hazırlamalarını isteyeceğiz. Uygun görülen projelerin hayata geçirilmesi için maddi destekte bulunacağız."

        Projenin Likya Yolu'ndaki aile işletmeleri, seyahat acenteleri, tur rehberleri, restoranlar, kafeteryalar gibi küçük işletmeleri kapsadığını dile getiren Zoroğlu, "Yerelden kalkınmayı ve sürdürülebilir turizmin bölgede yayılmasını amaçlayan önemli bir proje. Bölge halkı ve işletmeler de bunu en iyi şekilde değerlendirecektir." dedi.

        Zoroğlu, 3 yıl sürecek proje için bilgilendirme faaliyetlerine başladıklarını bildirdi.

        DETOUR Projesi partner kurumlarından Avrupa Via Francigena Yolları Birliği (European Association of the Via Francigena Ways) Koordinatörü Elena Dubinina, küçük işletmelerin güçlenmesine, kendi kapasitelerini artırmaya yönelik bir proje olduğunu belirtti.

        Projenin 1 Kasım 2024'te başladığını ve 1 Eylül 2027'ye kadar süreceğini aktaran Dubinina, sürdürülebilir turizm açısından yararlı bir çalışma olacağını vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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