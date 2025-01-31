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        Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi, Antalya'da yarın başlayacak

        Antalya'da düzenlenecek "5. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT" yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 15:13 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:13
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        Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi, Antalya'da yarın başlayacak
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        Antalya'da düzenlenecek "5. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT" yarın başlayacak.

        "Turizm ve Gastronomi Sektöründe Çeşitlilik" temasıyla NEST Kongre Merkezi'nde organize edilen zirve, sektörün ulusal ve uluslararası paydaşlarını bir araya getirecek.

        Zirvede, ağırlama sektöründe kültürel farklılıkların rolü, teknolojinin sektördeki yeri ve sunduğu yenilikler ele alınacak. Ayrıca etkinlikte misafir beklentilerindeki çeşitlilik, sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalar gibi konular sektörün önde gelen profesyonelleri, yatırımcıları ve uzmanları tarafından değerlendirilecek.

        Paneller ve söyleşilerle, katılımcılara sektördeki yenilikçi yaklaşımlar ve geleceğe dair öngörüler sunulacak.

        Zirvede, ulusal ve uluslararası gıda, içecek, turizm, endüstriyel mutfak ve masa üstü ekipman firmalarının ürünleri sergilenecek.

        - "Zirve, sektörümüze yeni ufuklar açacak"

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Türkiye'nin mutfağının zenginliği ve çeşitliliğiyle gastronomi turizmi için önemli bir destinasyon olabileceğini belirtti.

        Ülkelerin mutfak kültürünün ve kalitesinin destinasyon ve işletme seçiminde önemli bir etken olduğunu aktaran Kavaloğlu, şunları kaydetti:

        "Türk mutfağı, UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan pek çok öğeye sahip. Pek çok medeniyetin izlerini taşıyan yemeklerimiz gastronomi turizmi açısından Türkiye'yi önemli bir merkez kılıyor. Organizasyonun konsepti olan 'çeşitlilik', işletme ve destinasyonların rekabet gücünü yükseltmesinin yanı sıra hedeflediğimiz 12 ay turizm hareketlerinin sürdürülmesine de etki ediyor. Türkiye çok geniş turizm ürün yelpazesine sahip. FSUMMIT zirvesi bu zenginliklerimiz konusunda farkındalık yaratacak içerikleri ile sektörümüze yeni ufuklar açacaktır."

        Zirve, 2 Şubat'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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