Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        AK Parti Antalya 8. Olağan Kongresi

        AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "AK Parti ve Türkiye, insanlığın umudu olmuş bir harekettir. AK Parti olarak dünyanın vicdanı olmuş bir kadroyuz. Bugün Türkiye her zamankinden daha güçlü olmak zorunda. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği 'Terörsüz Türkiye' söyleminin arkasında 85 milyon kenetlenmek zorundayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 16:46 Güncelleme: 31.01.2025 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Antalya 8. Olağan Kongresi
        ABONE OL

        AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "AK Parti ve Türkiye, insanlığın umudu olmuş bir harekettir. AK Parti olarak dünyanın vicdanı olmuş bir kadroyuz. Bugün Türkiye her zamankinden daha güçlü olmak zorunda. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği 'Terörsüz Türkiye' söyleminin arkasında 85 milyon kenetlenmek zorundayız." dedi.

        Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla partisinin Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Antalya İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Antalyalıların AK Parti kurulduğu günden itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnız bırakmadığını söyledi.

        Antalya teşkilatına bugüne kadar verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Kaya, partinin her kademesindeki üyelerin birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

        AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hizmet ettiğini aktaran Kaya, daima insanı merkeze aldıklarını ifade etti.

        Kaya, AK Parti'nin ve Türkiye'nin insanlığın umudu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

        "Nerede bir zulüm olursa ilk sesini çıkaran, haykıran, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen bir liderin kadrolarıyız biz. Onun için AK Parti kadroları, her zamankinden daha güçlü durmak zorunda. Yanı başımızda bir zulüm yaşandığında, Suriye'de kadınların, çocukların üzerine bombalar yağdığında, kucağını, gönlünü açan bir Türkiye vardı. İşte AK Parti ve Türkiye, insanlığın umudu olmuş bir harekettir. AK Parti olarak dünyanın vicdanı olmuş bir kadroyuz. Bugün Türkiye her zamankinden daha güçlü olmak zorunda. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği 'Terörsüz Türkiye' söyleminin arkasında 85 milyon kenetlenmek zorundayız."

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da AK Parti'nin milletin kurduğu bir parti olduğunu dile getirdi.

        Türkiye'nin başbakana "ayar" verilen günlerden bugüne geldiğini anlatan Yılmaz, "AK Parti, ülkeyi 22 yılda bir baştan bir başa tarihinde görülmemiş oranda fiziksel dönüşüme tabi tuttu. Ülkenin 2001'den önceki halini de sonraki halini de biliyorum. AK Parti, fiziksel dönüşümü gerçekleştirirken zihinlerdeki demokrasi anlayışını da değiştirdi, dönüştürdü." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Oğluna dua edecekti... Öldüren ziyaret!
        Oğluna dua edecekti... Öldüren ziyaret!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        Yine sarı serum, yine ölüm
        Yine sarı serum, yine ölüm
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye!
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yemedik, içmedik, gezdik

        Benzer Haberler

        Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi, Antalya'd...
        Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi, Antalya'd...
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Antalya'da günübirlik konaklama yerleri denetlendi
        Antalya'da günübirlik konaklama yerleri denetlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da (2)
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da (2)
        Antalya'da kendilerini "polis" olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı...
        Antalya'da kendilerini "polis" olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı...
        Antalya'da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        Antalya'da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor