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        Antalyaspor'un deplasmanda galibiyet hasreti son buldu

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3-2'lik Atakaş Hatayspor galibiyetiyle dış sahada 5 maç sonra kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 10:46 Güncelleme: 02.02.2025 - 10:46
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        Antalyaspor'un deplasmanda galibiyet hasreti son buldu
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        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3-2'lik Atakaş Hatayspor galibiyetiyle dış sahada 5 maç sonra kazandı.

        Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 10. haftasında 27 Ekim 2024'te Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendikten sonra deplasmanda kazanamama durumuna Hatayspor galibiyetiyle son verdi.

        Akdeniz temsilcisi, Atakaş Hatayspor müsabakasından önceki dış saha mücadelelerinde Reeder Samsunspor ve Gaziantep FK'ye 2-0, Trabzonspor'a 5-0, Göztepe'ye 1-0 yenildi, TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Bu sezon deplasmanda ikinci galibiyetini elde eden Antalyaspor, 22. hafta sonunda puanını 25'e çıkardı.

        - Emre Belözoğlu ile ilk galibiyet

        Alex de Souza'dan boşalan Onvo Antalyaspor Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Emre Belözoğlu, yeni takımıyla ilk üç puan sevincine üçüncü maçında ulaştı.

        Belözoğlu'nun Antalyaspor'un başında çıktığı ilk karşılaşmada kırmızı-beyazlılar, 20. haftada Göztepe deplasmanından mağlup ayrıldı, bir sonraki hafta Beşiktaş ile iç sahada 1-1 berabere kaldı.

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