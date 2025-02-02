Antalyaspor'un deplasmanda galibiyet hasreti son buldu

Belözoğlu'nun Antalyaspor'un başında çıktığı ilk karşılaşmada kırmızı-beyazlılar, 20. haftada Göztepe deplasmanından mağlup ayrıldı, bir sonraki hafta Beşiktaş ile iç sahada 1-1 berabere kaldı.

Alex de Souza'dan boşalan Onvo Antalyaspor Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Emre Belözoğlu, yeni takımıyla ilk üç puan sevincine üçüncü maçında ulaştı.

Bu sezon deplasmanda ikinci galibiyetini elde eden Antalyaspor, 22. hafta sonunda puanını 25'e çıkardı.

Akdeniz temsilcisi, Atakaş Hatayspor müsabakasından önceki dış saha mücadelelerinde Reeder Samsunspor ve Gaziantep FK'ye 2-0, Trabzonspor'a 5-0, Göztepe'ye 1-0 yenildi, TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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