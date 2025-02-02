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        Döşemealtı'nda "Spor Antalya Mahallemde" etkinliği yapıldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlediği "Spor Antalya Mahallemde" etkinliği, Döşemealtı ilçesinde yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 11:41 Güncelleme: 02.02.2025 - 11:41
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        Döşemealtı'nda "Spor Antalya Mahallemde" etkinliği yapıldı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlediği "Spor Antalya Mahallemde" etkinliği, Döşemealtı ilçesinde yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşilbayır Mahallesi'ndeki Atatürk Kültür Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte 6-15 yaş arası çocuklar farklı spor branşlarını deneyimledi.

        Futbol, basketbol, voleybol, tenis, ayak tenisi ve badminton gibi birçok spor dalında düzenlenen aktivitelerde çocuklar hem eğlendi hem de spor yapma imkanı buldu. Antrenörler eşliğinde gerçekleşen etkinliklere aileler de katılarak çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi.

        Etkinlik, Büyükşehir Belediyesi ve Cittaslow (Sakin Şehirler) Metropol Projesi kapsamında, Cittaslow Ağı ile işbirliği içinde düzenlendi. Sömestir tatiline renk katan organizasyon, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağladı.

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