Tarım bölümü öğrencileri teorik eğitimi üretim yaparak pratiğe dönüştürüyor

VAHİT HAMDİ ÖZ - Antalya'daki Akseki Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü'nde öğrencilere verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerle, tarım sektörüne nitelikli elemanlar yetiştiriliyor.

Akseki ilçesinde 25 yıldır mesleki eğitim verilen 65 öğrencinin olduğu lisede yaklaşık 2 sene önce açılan tarım bölümünde 12 öğrenci, tarım alanında bilgi, beceri, uygulama ve teknolojilere yönelik eğitim görüyor.

Sınıflarda gördükleri teorik eğitimleri, okul bünyesindeki 250 metrekare alanda kurulu serada pekiştirme imkanı bulan öğrenciler, toprağı üretime hazırlama, sebze ve bitki yetiştirimi, bakım, sulama, çapalama, hastalıklarla mücadele ve hasat gibi aşamaları uygulamalı öğreniyor.

Seranın bahçesinde kekik, biberiye, ada çayı ve lavanta gibi tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği de yapan öğrenciler, okuldaki topraksız tarım laboratuvarında ise ışık ve besin kontrolleri gibi tarım teknolojileriyle ilgili bilgi sahibi oluyor.

Domates, biber, salatalık, patlıcan ve kabak fidelerini tohumdan yetiştiren, mahsulün hasadını da kendileri yapan genç tarımcılar, ürünleri ilçe pazarında satarak pazarlama ve sermaye kullanımını da deneyimliyor.

Öğrenciler, ülke için stratejik öneme sahip tarım sektöründe üretime katılmanın heyecanının yanında harçlıklarının bir kısmını çıkarmış oluyor.

Ayrıca tarım bölümündeki 12 öğrenci, her ay hayırseverlerin desteğiyle 2 bin Türk lirası burs alıyor.

- "Piyasada çalışmaları için büyük tecrübe olacak"

Tarım Teknolojileri Öğretmeni Fatma Zehra Namal, AA muhabirine, öğrencilere sınıflardaki teorik eğitimin yanı sıra uygulama serasında birebir ürün yetiştiriciliğini öğrettiklerini söyledi.

Öğrencilere tarımsal ürünlerin satışı konusunda da deneyim kazanma fırsatı sunduklarını belirten Namal, "Okul açıldığında yetiştiriciliğine başladığımız yeşil yapraklı bitkilerin hasadını yaptık ve bu ürünleri de piyasada öğrencilerimiz direkt tüketiciyle buluşturdu. Bu şekilde deneyim kazanmaları, okuldan mezun olduktan sonra piyasada çalışmaları için büyük tecrübe olacak." diye konuştu.