Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşmaları programında konuştu: (2)

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Birtakım vesayet odakları istedikleri kadar çırpınsınlar. Milletin dediğinden başka bir şey olmayacak. Milli hakimiyetten başka hiçbir hakimiyet bu ülkede mevzubahis olmayacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 18:13 Güncelleme: 08.02.2025 - 18:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşmaları programında konuştu: (2)
        ABONE OL

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Birtakım vesayet odakları istedikleri kadar çırpınsınlar. Milletin dediğinden başka bir şey olmayacak. Milli hakimiyetten başka hiçbir hakimiyet bu ülkede mevzubahis olmayacaktır." dedi.

        Kurtulmuş, Eğitim-Bir-Sen tarafından Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşması kapsamında düzenlenen "7. Eğitimden Bir Kare Fotoğraf" ve "8. Uluslararası Eğitim Temalı Kısa Film Yarışması"nın ödül törenine katıldı.

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada, demokrasinin sadece sözlerle, birtakım temennilerle ayakta duramayacağını belirterek, hem devletin kurumlarının kurumsal kapasitelerinin çok güçlü olması hem yargı, yürütme ve yasamanın birbirinden bağımsız ama ortak bir milli hedef birliği içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

        Güçlü ve büyük Türkiye ideali etrafında birleşerek Türkiye'yi daha ileriye götürmek için bütün devlet kurumlarının en üstün kapasiteyle çalışmasının demokrasiyi güçlendirecek önemli hususlardan biri olduğunu belirten Kurtulmuş, bu çerçevede demokrasinin olmazsa olmaz parçası olan sivil toplum kuruluşlarının ve özellikle de sendikaların güçlü olması, sendikaların kurumsal yapılarını güçlendirmeleri ve Türkiye demokrasisini daha güçlü hale getirmeleri gerektiğini belirtti.

        Kurtulmuş, demokrasinin bir başka önemli hususiyetinin kapsayıcılık olduğunu, kapsayıcı olmayan demokrasilerin ayakta kalması ya da kurumsal kapasitelerini artırmasının mümkün olmadığını vurguladı.

        - "Milletin dediğinden başka bir şey olmayacak"

        Demokrasinin temel ilkesinin karar ve sözün millete ait olması olduğunun altını çizen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

        "1950'den bu yana, 75 yıllık çok parti bir siyasi hayatımızda 5 kere darbe gördük. Çok sayıda darbe teşebbüsüne şahit olduk. Sandıktan çıkmayacaklarını bilenler, halkın reyine ve demokratik bu ilkelere aslında gönülden ve vicdandan uymayanlar, benimsemeyenler, milletin oylarını darbelerle, namlunun ucunda ortaya koydukları yönetimlerle değiştirmeyi ne yazık ki kendileri için çıkar yol zannettiler. Halbuki çıkar yol değil. Türkiye 5 darbe ile birlikte her darbede 20-30 yıl geriye giderek, uzun yıllarını kaybetti. En son darbe teşebbüsü de hep birlikte yaşadığımız 15 Temmuz gecesi. 15 Temmuz gecesinde o 1,5-2 saat gitti gitti geldi dediğimiz o demokrasi tecrübemiz milletimizin, sivil toplum kuruluşlarının, sizlerin gerçekten yürekli karşı çıkışlarıyla meydanlara çıkarak, caddelere, sokaklara çıkarak 'Ya Allah bismillah' diyerek demokrasiye, millete ve geleceğe sahip çıkmanızla ağır bir bedel ödenerek 15 Temmuz geride bırakıldı. Kolay değil. Ayrıca başka birçok darbe teşebbüsü gördük. Onların herhangi biri başarılı olsaydı burada ne Memur-Sen olurdu ne bizler olurduk ne de Türkiye'de işleyen bir demokrasi olurdu. Dolayısıyla bu kadar ağır bedel ödediğimiz, seçilen başbakanın idam sehpalarındaki fotoğraflarıyla on yıllar boyunca ağladığımız, seçilen hükümetin alicengiz oyunları ile iş başından uzaklaştırıldığı darbelerle hükümetlerin yıkıldığını gördüğümüz Türkiye artık geride kalmıştır. Birtakım vesayet odakları istedikleri kadar çırpınsınlar. Milletin dediğinden başka bir şey olmayacak. Milli hakimiyetten başka hiçbir hakimiyet bu ülkede mevzubahis olmayacaktır."

        Kurtulmuş, asırlar boyunca gelen devlet tecrübelerinin, felsefelerinin 3 temel ilkesi olduğunu, bunların "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın", "Devleti ebed müddet" ve "Nizam-ı Alem" olduğunu ifade etti.

        - "Suriye'nin ayağa kalkması bizim ortak sorumluluğumuz alanındadır"

        Bir zamanlar "Suriyelilerin burada ne işi var" diyenlerin şimdi "Bizim Suriye'de ne işimiz var" dediklerini dile getiren Kurtulmuş, sadece bu coğrafyanın değil dünyanın her yerindeki gelişmelerin de en yakın takipçisi olduklarını söyledi.

        Sadece Türkiye'deki insanların içinde bulunduğu şartların değil, yeryüzünün her yerindeki insanların iyi durumda olmasını bir vazife olarak telakki ettiklerinin altını çizen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

        "Suriye'de 13 yıllık iç savaş sona ermiş, 61 yıllık Baas rejimi yıkılmıştır. Bundan sonra, her birisi bizim dostumuz, komşumuz ve kardeşimiz olan Suriye halkının durumunun abat edilmesi, Suriye'nin ayağa kalkması bizim ortak sorumluluğumuz alanındadır. Bunun için ümit ediyoruz ki en kısa süre içerisinde uluslararası camianın uyguladığı ambargolar da kaldırılarak, inşallah Suriye layık olduğu hızla yeniden gelişmeye başlayacaktır. Bu süreçte de Suriye ile ilgili temel kaygılarımızı ve temel beklentilerimizin gerçekleşmesi için Suriye'deki yeni yönetimde her türlü teması sürdürüyoruz. Birincisi Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması, Suriye'de kapsayıcı bir yönetimin tesis edilmesi ve Suriye'de bütün silahlı grupların ortadan kaldırılarak tek bir milli ordunun kurulması, Türkiye'nin beklentisi ve Suriye yönetimine tavsiyesidir."

        Kurtulmuş, geçen hafta içerisinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Türkiye'ye geldiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la uzun bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsatarak, görüşmeden sonra yapılan açıklamadan her iki tarafın genel konular üzerinde önemli bir mutabakat sağladığının görüldüğünü belirtti.

        - "Filistin meselesi on yıllar boyunca bizim milli meselemizdir"

        "Türkiye ilk anından itibaren yanında olduğu gibi sonuna kadar Suriye halkının yanında olmaya devam edecektir" ifadesini kullanan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

        "Filistin meselesi on yıllar boyunca bizim milli meselemizdir. Filistin meselesi sadece Arapların, sadece Filistinlilerin meselesi değil, Türk milletinin de milli meselesidir. Çünkü Filistin meselesi bize Sultan Abdülhamid Han'ın, Selahattin Eyyubi'nin, Hazreti Ömer'in ve Yavuz Sultan Selim'in vasiyetidir. Bize Filistin, Mescid-i Aksa, Iğdırlı Hasan Onbaşı'nın vasiyetidir. Bu vasiyeti kıyamete kadar koruyacak ve Filistin halkının iyi durumda olması için mücadele edeceğiz. Aynı şekilde Afrika'da Habeşistan Somali arasındaki anlaşmazlıktan bize ne diyemeyiz. Onların da aralarındaki sorunu çözecek olan Türkiye'dir. Bu gücü Cenabıallah en iyi şekilde kullanabilmeyi nasip etsin. Allah imkan versin, güç versin, mühlet versin ve bunu da en iyi şekilde değerlendirebilecek her türlü imkanı, her türlü gücü Türkiye'ye, sizlere, bizlere nasip etsin."

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının ardından "7. Eğitimden Bir Kare Fotoğraf" ve "8. Uluslararası Eğitim Temalı Kısa Film Yarışması"nda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

        Törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da katıldı.

        (Bitti)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        'Sigaraya başlama yaşı düştükçe bağımlılık artıyor'
        'Sigaraya başlama yaşı düştükçe bağımlılık artıyor'
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Lemina’nın haberi vardı
        Lemina’nın haberi vardı
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Devler onun peşindeydi!
        Devler onun peşindeydi!
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Norovirüs salgını uyarısı!
        Norovirüs salgını uyarısı!
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri

        Benzer Haberler

        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın "Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşmaları" pro...
        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın "Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşmaları" pro...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşmaları programında...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşmaları programında...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze, kıyamete kadar Gazzelilerin olacaktır
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze, kıyamete kadar Gazzelilerin olacaktır
        Yangından pencere camını kırarak kurtuldu; ev küle döndü
        Yangından pencere camını kırarak kurtuldu; ev küle döndü
        Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da başladı
        Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da başladı
        Türkiye Open 2025 Antalya'da başladı
        Türkiye Open 2025 Antalya'da başladı