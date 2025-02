TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşmaları programında konuştu: (2)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Birtakım vesayet odakları istedikleri kadar çırpınsınlar. Milletin dediğinden başka bir şey olmayacak. Milli hakimiyetten başka hiçbir hakimiyet bu ülkede mevzubahis olmayacaktır." dedi.

Kurtulmuş, Eğitim-Bir-Sen tarafından Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşması kapsamında düzenlenen "7. Eğitimden Bir Kare Fotoğraf" ve "8. Uluslararası Eğitim Temalı Kısa Film Yarışması"nın ödül törenine katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada, demokrasinin sadece sözlerle, birtakım temennilerle ayakta duramayacağını belirterek, hem devletin kurumlarının kurumsal kapasitelerinin çok güçlü olması hem yargı, yürütme ve yasamanın birbirinden bağımsız ama ortak bir milli hedef birliği içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Güçlü ve büyük Türkiye ideali etrafında birleşerek Türkiye'yi daha ileriye götürmek için bütün devlet kurumlarının en üstün kapasiteyle çalışmasının demokrasiyi güçlendirecek önemli hususlardan biri olduğunu belirten Kurtulmuş, bu çerçevede demokrasinin olmazsa olmaz parçası olan sivil toplum kuruluşlarının ve özellikle de sendikaların güçlü olması, sendikaların kurumsal yapılarını güçlendirmeleri ve Türkiye demokrasisini daha güçlü hale getirmeleri gerektiğini belirtti.

Kurtulmuş, demokrasinin bir başka önemli hususiyetinin kapsayıcılık olduğunu, kapsayıcı olmayan demokrasilerin ayakta kalması ya da kurumsal kapasitelerini artırmasının mümkün olmadığını vurguladı.

- "Milletin dediğinden başka bir şey olmayacak"

Demokrasinin temel ilkesinin karar ve sözün millete ait olması olduğunun altını çizen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"1950'den bu yana, 75 yıllık çok parti bir siyasi hayatımızda 5 kere darbe gördük. Çok sayıda darbe teşebbüsüne şahit olduk. Sandıktan çıkmayacaklarını bilenler, halkın reyine ve demokratik bu ilkelere aslında gönülden ve vicdandan uymayanlar, benimsemeyenler, milletin oylarını darbelerle, namlunun ucunda ortaya koydukları yönetimlerle değiştirmeyi ne yazık ki kendileri için çıkar yol zannettiler. Halbuki çıkar yol değil. Türkiye 5 darbe ile birlikte her darbede 20-30 yıl geriye giderek, uzun yıllarını kaybetti. En son darbe teşebbüsü de hep birlikte yaşadığımız 15 Temmuz gecesi. 15 Temmuz gecesinde o 1,5-2 saat gitti gitti geldi dediğimiz o demokrasi tecrübemiz milletimizin, sivil toplum kuruluşlarının, sizlerin gerçekten yürekli karşı çıkışlarıyla meydanlara çıkarak, caddelere, sokaklara çıkarak 'Ya Allah bismillah' diyerek demokrasiye, millete ve geleceğe sahip çıkmanızla ağır bir bedel ödenerek 15 Temmuz geride bırakıldı. Kolay değil. Ayrıca başka birçok darbe teşebbüsü gördük. Onların herhangi biri başarılı olsaydı burada ne Memur-Sen olurdu ne bizler olurduk ne de Türkiye'de işleyen bir demokrasi olurdu. Dolayısıyla bu kadar ağır bedel ödediğimiz, seçilen başbakanın idam sehpalarındaki fotoğraflarıyla on yıllar boyunca ağladığımız, seçilen hükümetin alicengiz oyunları ile iş başından uzaklaştırıldığı darbelerle hükümetlerin yıkıldığını gördüğümüz Türkiye artık geride kalmıştır. Birtakım vesayet odakları istedikleri kadar çırpınsınlar. Milletin dediğinden başka bir şey olmayacak. Milli hakimiyetten başka hiçbir hakimiyet bu ülkede mevzubahis olmayacaktır."

Kurtulmuş, geçen hafta içerisinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Türkiye'ye geldiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la uzun bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsatarak, görüşmeden sonra yapılan açıklamadan her iki tarafın genel konular üzerinde önemli bir mutabakat sağladığının görüldüğünü belirtti.

"Suriye'de 13 yıllık iç savaş sona ermiş, 61 yıllık Baas rejimi yıkılmıştır. Bundan sonra, her birisi bizim dostumuz, komşumuz ve kardeşimiz olan Suriye halkının durumunun abat edilmesi, Suriye'nin ayağa kalkması bizim ortak sorumluluğumuz alanındadır. Bunun için ümit ediyoruz ki en kısa süre içerisinde uluslararası camianın uyguladığı ambargolar da kaldırılarak, inşallah Suriye layık olduğu hızla yeniden gelişmeye başlayacaktır. Bu süreçte de Suriye ile ilgili temel kaygılarımızı ve temel beklentilerimizin gerçekleşmesi için Suriye'deki yeni yönetimde her türlü teması sürdürüyoruz. Birincisi Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması, Suriye'de kapsayıcı bir yönetimin tesis edilmesi ve Suriye'de bütün silahlı grupların ortadan kaldırılarak tek bir milli ordunun kurulması, Türkiye'nin beklentisi ve Suriye yönetimine tavsiyesidir."

Sadece Türkiye'deki insanların içinde bulunduğu şartların değil, yeryüzünün her yerindeki insanların iyi durumda olmasını bir vazife olarak telakki ettiklerinin altını çizen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

Bir zamanlar "Suriyelilerin burada ne işi var" diyenlerin şimdi "Bizim Suriye'de ne işimiz var" dediklerini dile getiren Kurtulmuş, sadece bu coğrafyanın değil dünyanın her yerindeki gelişmelerin de en yakın takipçisi olduklarını söyledi.

- "Filistin meselesi on yıllar boyunca bizim milli meselemizdir"

"Türkiye ilk anından itibaren yanında olduğu gibi sonuna kadar Suriye halkının yanında olmaya devam edecektir" ifadesini kullanan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Filistin meselesi on yıllar boyunca bizim milli meselemizdir. Filistin meselesi sadece Arapların, sadece Filistinlilerin meselesi değil, Türk milletinin de milli meselesidir. Çünkü Filistin meselesi bize Sultan Abdülhamid Han'ın, Selahattin Eyyubi'nin, Hazreti Ömer'in ve Yavuz Sultan Selim'in vasiyetidir. Bize Filistin, Mescid-i Aksa, Iğdırlı Hasan Onbaşı'nın vasiyetidir. Bu vasiyeti kıyamete kadar koruyacak ve Filistin halkının iyi durumda olması için mücadele edeceğiz. Aynı şekilde Afrika'da Habeşistan Somali arasındaki anlaşmazlıktan bize ne diyemeyiz. Onların da aralarındaki sorunu çözecek olan Türkiye'dir. Bu gücü Cenabıallah en iyi şekilde kullanabilmeyi nasip etsin. Allah imkan versin, güç versin, mühlet versin ve bunu da en iyi şekilde değerlendirebilecek her türlü imkanı, her türlü gücü Türkiye'ye, sizlere, bizlere nasip etsin."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının ardından "7. Eğitimden Bir Kare Fotoğraf" ve "8. Uluslararası Eğitim Temalı Kısa Film Yarışması"nda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da katıldı.

