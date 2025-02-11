Antalya'da arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığa 19 yıl 8 ay hapis

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan kavgada iki arkadaşından birini bıçakla öldürdüğü, diğerini yaraladığı ileri sürülen sanık 19 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanan tutuklu sanık Deniz Teker katıldı, taraf avukatları ile müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen sanık, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Kavgacı bir insan değilim. Bana karşı edilen küfürler vardı. Karşılık vermedim. Yumruk atmaya çalışmadım. Hamit Körpınar sarhoş olduğu için bıçakla saldırdı. Ben kendimi korumaya çalıştım." dedi.

Mahkeme heyeti sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdı. Heyet, sanığın eylemini kendisine yöneltilen haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet ve elemin etkisi ile gerçekleştirdiği gerekçesiyle "haksız tahrik" hükümlerini uygulayarak cezayı 18 yıla indirdi.

Sanık, Hamit Körpınar'a yönelik "kasten yaralama" suçundan ise 1 yıl 8 ay 7 gün hapse çaptırıldı.

- Olay

Antalya'da 17 Eylül 2024'te Abdullah Çabuk, Hamit Körpınar ve Deniz Teker arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Teker'in, arkadaşları Çabuk ve Körpınar'ı bıçakla yaraladığı iddia edilmişti.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Çabuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan Teker tutuklanmıştı.