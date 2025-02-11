Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Psikiyatri hastalarına serada tarımla terapi

        GÜLSEM ADAM - Akdeniz Üniversitesi Psikiyatri Gündüz Hastanesi'nde tedavi gören hastalara serada tarımla terapi uygulanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:06 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Psikiyatri hastalarına serada tarımla terapi
        ABONE OL

        GÜLSEM ADAM - Akdeniz Üniversitesi Psikiyatri Gündüz Hastanesi'nde tedavi gören hastalara serada tarımla terapi uygulanıyor.

        Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Erdoğan, AA muhabirine, toprak ve tarımla ilgilenmenin insan sağlığı üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu söyledi.

        Bundan yola çıkarak, psikotik bozukluklarda tarımla terapi uygulamalarını hayata geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, Psikiyatri Gündüz Hastanesi'nin arkasındaki boş araziye sera kurduklarını belirtti.

        Ekip arkadaşı hemşire Şeyma Kaplan Ekinci ile "topraktan topluma" sloganıyla geçen yıl burada başlattıkları çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Erdoğan, "Hastalarımız, ilaç tedavilerinin dışında hemşire hanım ve usta öğreticilerimizin gözetiminde serada domates, biber, patlıcan ve karnabahar gibi sebzeleri yetiştiriyor." dedi.

        Mevsimine göre yetiştirilen sebzelerin hastaları mutlu ettiğini dile getiren Erdoğan, merkezin mutfağında pişirilen bu sebzelerin, hasta ve yakınlarının beslenme ihtiyacını da karşıladığını kaydetti.

        Şizofreni ve bipolar bozukluk tanısı konulan hastaların tarımla rehabilitasyonun sağlandığını belirten Erdoğan, "Bu hastalar için rehabilitasyon çok önemlidir. Sadece ilaç tedavileri ve benzeri yöntemler yeterli olmayabilir." ifadesini kullandı.

        - "Hasta yakınlarının da yükünü azaltıyor"

        Projeyi tüm Türkiye'ye duyurmak ve yaymak istediklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

        "Tarım ile rehabilitasyon hizmetine başladıktan sonra hastalarımızın topluma katılımı, işlevselliği belirgin olarak arttı ve hastalara yönelik damgalama da belirgin olarak azaldı. Merkezde 1000'in üzerinde kayıtlı hastamız var, çalışmak isteyen hastalarımızı belirliyoruz ve beraber serada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Seramızda gönüllü çalışan hastalarımız meyve ve sebze yetiştiriyor. Daha sonra hastalarımız bunları toplayarak yemek haline getiriyor, çok mutlu oluyorlar. Çok olumlu geri bildirimler alıyoruz. Hastalarımızın dışında hasta yakınları da çok mutlu çünkü bu hastaların rehabilitasyon süreci hasta yakınlarının da yükünü azaltıyor."

        - "Hastaneye yatış oranları düştü"

        Hemşire Şeyma Kaplan Ekinci de üretime dayalı tedavinin hastaların iyileşmesine katkı sağladığına dikkati çekti.

        Serayı, tedaviye gelen hastalarla kurduklarını anlatan Ekinci, "İhtiyacımız olan neyse, mutfakta pişmesi gereken ne varsa ektik. Ektiğimiz fidelerin gelişimini hastalarımızla beraber gözlemliyoruz. Serada domates, biber, patlıcan, aromatik bitkiler, kış sebzeleri yani pazara çıktığımız zaman görebildiğimiz tüm sebzeleri üretiyoruz." diye konuştu.

        Psikiyatri desteği alan hastaların serada usta öğreticilerden hem teorik hem de pratik eğitim aldığını kaydeden Ekinci, turşu, konserve ve sos yaptıkları bazı ürünleri kermeslerde satışa sunduklarını belirtti.

        Hastaların toprakla içli dışlı olmaları sonucu tedavi sürecinde olumlu sonuçlar aldıklarını vurgulayan Ekinci, "Serada üretime katılan hastalarımız için geriye dönük 5 yıllık süreye baktığımız zaman hastaneye yatış oranları çok düştü, yani 3 ya da 4 hasta ve onlar da ilaç değişikliğinden kaynaklı. Ailelerden ciddi anlamda olumlu geri bildirim alıyoruz. Hastalarımız ve aileleri çok mutlu, hem kaliteli zaman geçiriyorlar hem de yaşam becerilerini tekrar kazanmış oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da iki ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da iki ilçede okullar tatil!
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        ABD'de plastik pipet dönemi
        ABD'de plastik pipet dönemi
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"

        Benzer Haberler

        Antalya'da arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığa 19 yıl 8 ay hap...
        Antalya'da arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığa 19 yıl 8 ay hap...
        Otomobiline yazılan trafik cezasını sınav belgesiyle iptal ettirdi
        Otomobiline yazılan trafik cezasını sınav belgesiyle iptal ettirdi
        Alanya'da 40 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        Alanya'da 40 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        Alanya'da park halindeki otomobil yandı
        Alanya'da park halindeki otomobil yandı
        Sevgililer Günü'nün sembolü kırmızı gülün tanesi 150 lira
        Sevgililer Günü'nün sembolü kırmızı gülün tanesi 150 lira
        Antalya'da "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi" filminin galası yapıldı
        Antalya'da "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi" filminin galası yapıldı