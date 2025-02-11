Antalya'da vatandaşlara tütünün zararları anlatıldı

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında vatandaşlara tütün kullanımının zararlarını anlattı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi tarafından Muratpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Şehit Atilla Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi çalışanlarının katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Şehit Atilla Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi'nde yapılan etkinlikte, katılımcıların karbonmonoksit ve vücut kitle endeksi ölçümleri yapıldı. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar, hastaneler ve sağlıklı hayat merkezlerinde hizmet veren sigara bırakma polikliniklerine yönlendirildi. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hakkında bilgilendirme yapılarak farkındalık artırıcı broşürler dağıtıldı.

Ekipler, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşları sağlık kuruluşlarına ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'na yönlendirdi.