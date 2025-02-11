Antalya'da bir evin balkonunda çıkan yangın hasara neden oldu

Dairede yaşayan Necati Çelik ile diğer apartman sakinleri binayı boşalttı.

Sedir Mahallesi 727 Sokak'taki dört katlı apartmanın ikinci katında balkonda yangın çıktı. Dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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