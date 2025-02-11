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        8. Antalya Akra Caz Festivali mayısta başlayacak

        Caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturan Akra Caz Festivali, 14-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 16:16 Güncelleme: 11.02.2025 - 16:16
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        8. Antalya Akra Caz Festivali mayısta başlayacak
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        Caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturan Akra Caz Festivali, 14-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Akra Hotels tarafından bu yıl 8'incisi organize edilen festival, Akra Hotels'in açık hava sahnesinde birbirinden ünlü isimleri ağırlayacak. "İbrahim Maalouf ve The Trumpets of Michel-Ange" konseriyle başlayacak festivalde, çağdaş cazın yanı sıra funk, rock, Latin, soul, pop ve dünya müziğinden performanslar sergilenecek.

        Festival kapsamında 16 Mayıs'ta Alan, Blue Kiss Collective ve Emre Berk Trio'nun sahne alacağı "Akra Genç Caz" konseri düzenlenecek. 17 Mayıs'ta Grammy ödüllü gitarist ve multi-enstrümantalist Richard Bona ve grubu sanatseverlerle buluşacak.

        Caz vokalinin önemli isimlerinden Kurt Elling, gitarist Charlie Hunter ve SuperBlue 21 Mayıs'ta, R&B, blues, pop ve cazı şiirsel bir duyarlıkla harmanlayan Melody Gardot 23 Mayıs'ta, Afrika'nın ruhunu müziğine yansıtan, vokalist ve gitarist Fatoumata Diawara 24 Mayıs'ta sahne alacak.

        Dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ve vokalde Fantine da 28 Mayıs'ta sanatseverlerin karşısında olacak.

        Festival, 30-31 Mayıs tarihlerinde dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın "Piyano başında 50 yıl" temalı iki özel konseriyle son bulacak. Fazıl Say'a caz aranjmanlarında, davulun önemli isimlerinden Ferit Odman eşlik edecek.

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