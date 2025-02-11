Antalyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında Adana Demirspor ile 14 Şubat Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında Adana Demirspor ile 14 Şubat Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı.
Sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt ve Emre Uzun'un katılmadığı antrenman, taktik ağırlıklı çalışmayla sona erdi.
Antalyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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