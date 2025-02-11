Antalya'da normal doğumu teşvik için ebelere yönelik eğitim başladı

Antalya'da "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında, ebelere normal doğuma teşvik ve afetlere hazır olma eğitimleri verilmeye başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" çerçevesinde eğitimler düzenleniyor.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce, "E8. Ebelik Eğitimlerinin Güçlendirilmesi" alt eylem planı uyarınca gerçekleştirilen "Eğitici Eğitimi- Ebelik Normal Doğum Bilgi ve Beceri Arttırma ve Afete Hazır Olunuş Eğitimi" Antalya'da başladı.

Eğitime, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Uzman Dr. Emrah Ceviz, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Asibe Özkan, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü daire başkanları, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moralıoğlu Tekin, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik Bölümü Dekanı Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner, İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan ve ebelik bölümü akademisyenleri katıldı.

Tecrübe paylaşımı ve hukuksal boyutu başta olmak üzere farklı başlıklarda sunumlar yapılan eğitim, 13 Şubat'a kadar sürecek.

Öte yandan bu eğitim programı 81 ilde veriliyor.