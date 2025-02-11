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        Antalya'da Belaruslu kadın Müslüman oldu

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Belarus uyruklu Eleno Kurochkina, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 21:00 Güncelleme: 11.02.2025 - 21:00
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        Antalya'da Belaruslu kadın Müslüman oldu
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Belarus uyruklu Eleno Kurochkina, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

        Müslüman yaşayış tarzından etkilenerek İslam dinini araştıran ve Müslüman olmaya karar veren Kurochkina, Kumluca İlçe Müftülüğüne başvurdu.

        Müftülükte düzenlenen ihtida merasiminde, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinletildi.

        İlçe Müftü Vekili Şube Müdürü Ayhan Akar tarafından İslam dininin temel esasları hakkında Kurochkina'ya özlü bilgiler verildi.

        Akar'ın konuşmasının ardından Kurochkina, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. İhtida merasimi, Akar'ın yaptığı dua ile tamamlandı.

        Akar, Kurochkina'yı tebrik ederek "İhtida Belgesi" ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Rusça Kur'an-ı Kerim mealini hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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