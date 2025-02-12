Antalya'da depoda çıkan yangında bir kişi öldü
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir apartmanın girişindeki depoda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir apartmanın girişindeki depoda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Etiler Mahallesi, 842 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın girişindeki depodan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Depodaki incelemede, apartmanın 3'üncü katında ailesi ile yaşayan fakat ara ara binanın deposunda vakit geçirdiği belirtilen Mehmet Akçabelen'in (65) cansız bedenine ulaşıldı.
Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Ekiplerin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
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