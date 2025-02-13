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        Şarkıcı Latif Doğan, Antalya'da hemşehrileriyle buluştu

        Şarkıcı Latif Doğan, Antalya'daki Adıyamanlı hemşehrilerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 09:44 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:49
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        Şarkıcı Latif Doğan, Antalya'da hemşehrileriyle buluştu
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        Şarkıcı Latif Doğan, Antalya'daki Adıyamanlı hemşehrilerini ziyaret etti.

        Bir program için Antalya'ya gelen Doğan, Besnililer Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneğinde Adıyamanlılarla buluştu.

        Hemşehrileriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Doğan, gittiği her ilde bu tür ziyaretlere önem verdiğini ifade etti.

        Dernek başkanı Ömer Güllü de 6 Şubat 2023'te yaşanan depremden en fazla etkilenen illerden birinin Adıyaman olduğunu hatırlattı.

        Depremden sonra birçok ailenin Adıyaman'dan ayrılarak başka kentlerde göç etmek zorunda kaldığını vurgulayan Güllü, "Bu illerden birisi de Antalya oldu. Buraya gelen hemşehrilerimiz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hemşehrimiz Latif Doğan da ziyaretiyle bizleri yalnız bırakmadı. Latif Doğan'ın bu desteği, birlikteliğimize büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

        Latif Doğan, ziyaretinin ardından dernek üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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