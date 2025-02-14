Alanya'da dilencinin üzerinden 5 bin 436 lira çıktı

Dilencinin taşıdığı poşette 5 bin 436 lira ele geçiren ekipler, paralara el koydu ve dilenciye Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uyguladı.

Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi'nde dilencilere yönelik çalışma yürüttü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üst aramasında 5 bin 436 lira ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.