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        Antalya'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 23:52 Güncelleme: 21.02.2025 - 23:52
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        Antalya'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Antalya-Manavgat kara yolu Gültepe Kavşağı'nda, 07 BST 428 plakalı motosikletle Reşit Ç. idaresindeki 44 FL 970 plakalı kamyonet çarpıştı.

        Motosikletteki Hasan Ali Çalışkan (19) hayatını kaybetti, arkadaşı Halil Can Işık ile kamyonet sürücüsü yaralandı.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Işık'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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