Müzisyen Cem Köksal hobi olarak başladığı gitar üretiminde dünyaya açılıyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da ortakları Bayram Tekçe ve Bahtiyar Balcı ile tamamen yerli modüler elektro gitar üretimine başlayan müzisyen Cem Köksal, tasarladığı gitarları dünyanın dört bir yanına satmaya hazırlanıyor.

Profesyonel müzik hayatına başladığı yıllarda hobi olarak kendine gitar üreten ve yıllar sonra arkadaşlarının da desteğiyle girişimci olmaya karar veren Köksal, Tekçe ve Balcı ile ilk atölyelerini 2018 yılında İstanbul'da açtı. 6 yıl süren AR-GE ve patent süreçlerini tamamlayarak, sapı, gövdesi ve manyetikleri değiştirilebilen modüler gitar tasarlayan ekip, seri üretim için Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde "Shart Gitar" adıyla bir fabrika kurdu.

Ayda 100 gitar üreten ekip, ihracat ağırlıklı çalışmayı hedefliyor.

Deep Purple gibi dünyaca ünlü gruplarla beraber çalışan Joe Lynn Turner ile aynı sahneyi paylaşmış bir müzisyen olan Cem Köksal, AA muhabirine, profesyonel müzik hayatına başladığı ilk yıllarda marangoz bir arkadaşıyla deneme amaçlı bir gitar tasarlayıp, ürettiklerini söyledi.

Bir kaç tane daha ürettikten sonra bu konuda girişimci olmaya karar verdiğini belirten Köksal, Tekçe ve Balcı ile tasarımlar üzerinde çalıştıklarını ve 6 modelde patent aldıklarını kaydetti.

Gitarı bilen ve kullanan biri olarak ihtiyaca göre tasarım yaptıklarını anlatan Köksal, şunları söyledi:

"Müzik enstrümanları çok hassas cihazlar. Çok kolay üretilebilen şeyler değil. Zaten o yüzden dünyada çok fazla geliştirilmiş ürünler değiller, 1950'lerden beri aynı tasarımlar dünyaya sunuluyor. Neredeyse çok az değişikliklerle denemeler yapıldı ama temel olarak hala çok klasik ürünler. Biz bunlara yepyeni bir boyut kazandırdık. Sap omurgası, yapısı ve bağlantısı gereği kolay çalınma özelliğine sahip. Benzerlerine göre daha üstün özellikleri var. Üzerine koyduğumuz birçok artı özellik var, bunlardan en önemlisi modülaritesi ve elektronik kısmı. Değiştirilebilir sap gövde bağlantısı var. Farklı gitar gövdelerini, farklı gitar sapları ile değiştirebiliyorsunuz. Bu aynı zamanda çok kolay taşıma özelliği getiriyor. Aynı zamanda 2 set gitarınız varsa bu 4 gitar anlamına geliyor. Çünkü değiştirerek de kullanabiliyorsunuz. Tremolo köprü ve eşik dediğimiz yerlerin tasarımları da bize ait. Bu sayede sapı söküp takabiliyoruz. Elektrogitarın esas sesini alan aygıtları da 5 saniye içerisinde değiştirebiliyoruz."