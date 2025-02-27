Antalya'da halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki sürücü öldü
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.
Süleyman Cavlak (18) yönetimindeki 07 BKZ 503 plakalı motosiklet, Karain Caddesi'nden 470 Sokak'a dönmeye çalışan S.T. idaresindeki 07 BNS 188 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüyle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Cavlak'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otobüs sürücüsü, polis ekibince gözaltına alındı.
Kaza anı, halk otobüsündeki araç kamerasınca kayda alındı.
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