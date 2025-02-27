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        Antalya'da halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki sürücü öldü

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 09:59 Güncelleme: 27.02.2025 - 09:59
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        Antalya'da halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki sürücü öldü
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        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde halk otobüsüyle çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

        Süleyman Cavlak (18) yönetimindeki 07 BKZ 503 plakalı motosiklet, Karain Caddesi'nden 470 Sokak'a dönmeye çalışan S.T. idaresindeki 07 BNS 188 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüyle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Cavlak'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Otobüs sürücüsü, polis ekibince gözaltına alındı.

        Kaza anı, halk otobüsündeki araç kamerasınca kayda alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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