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        Kumluca ve Finike'nin domateslerini "dünya" tadıyor

        SİNAN ÖZMÜŞ/ALİ KARATAÇ - Türkiye'de örtü altı yaş sebze ve meyve üretiminde önemli yeri olan Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde yetiştirilen domatesler yurt dışından talep görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:06 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:06
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        Kumluca ve Finike'nin domateslerini "dünya" tadıyor
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        SİNAN ÖZMÜŞ/ALİ KARATAÇ - Türkiye'de örtü altı yaş sebze ve meyve üretiminde önemli yeri olan Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde yetiştirilen domatesler yurt dışından talep görüyor.

        Finike ve Kumluca ilçelerinde dalından koparılan domatesler, özenle kasalara yerleştirilip, satışa sunulmak üzere Türkiye'nin birçok ilindeki hallere naklediliyor.

        Özellikle ocak-şubat döneminde Türkiye'de domatesin önemli bölümünün üretildiği bölgeden çok sayıda ülkeye ürün gönderiliyor.

        Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin verilerine göre, Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz bölgesinden geçen ay 25 milyon 822 bin 976 dolarlık domates ihracatı gerçekleştirildi.

        Antalya'dan ihraç edilen domatesin yaklaşık yüzde 20'si Kumluca ve Finike'de üretildi.

        - "Domates Avrupa'dan ve iç piyasadan talep görüyor"

        Finike Toptancı Hali Derneği Başkanı ve Türkiye Halciler Federasyonu Başkan Vekili İsmail Karataş, AA muhabirine, sezona maliyetlerin yükselmesi iyi başlamadıklarını ancak son dönemde domates piyasasında iyileşme olduğunu söyledi.

        Ramazan ayının yaklaşmasıyla iç piyasada taleplerin arttığını, ihracat siparişlerinde de yükselme olduğunu belirten Karataş, "Pembe ve kırmızı domates ve diğer çeşitlerimize talepler güzel. Balkanlar başta olmak üzere Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkeleri ile Rusya ve Arap ülkelerinden domates talepleri alıyoruz." dedi.

        Karataş, Finike ve Kumluca ilçelerinde yetişen domateslerin kendine özgü bir aroması, lezzeti ve dayanma süresi olduğunu ifade etti.

        Bölgede yetişen domateslerin Avrupa'dan ve iç piyasadan talep gören kaliteli ürünler olduğuna dikkati çeken Karataş, tamamen doğal olarak arıyla döllenme yaptıkları için ürünlerin sağlıklı olduğunu da sözlerine ekledi.

        - "Sürekli numuneler alınıyor, laboratuvarda inceleniyor"

        Yaş sebze ve meyve ihracatı yapan Tolga Çevik ise babasından devraldığı işi, 28 yıldır sürdürdüklerini belirtti.

        Ağırlıklı olarak Balkan ülkelerine ihracat yaptıklarını ifade eden Çevik, gelen taleplere göre farklı ülkelere ihracat yaptıklarını söyledi.

        Çevik, bu sezon domates ihracatının zayıf başladığını, bunun da sebebinin yurt dışında domatesin bol olması ve artan maliyetler olduğunu anlattı.

        Domatesler seradayken, hale girerken, pazara çıkarılırken sürekli numuneler alındığını ve laboratuvarda incelendiğini aktaran Çevik, çiftçilerin de ilaçlama konusunda bilinçlendiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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