Antalya'nın fethinin 818. Atatürk'ün kente gelişinin 95. yıl dönümleri kutlanacak

Antalya’nın fethinin 818. ve Atatürk’ün kente gelişinin 95. yıl dönümleri 5-6 Mart'ta çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Vali Hulusi Şahin, Antalya Mevlevihane'sinde düzenlenen basın toplantısında, martta kentte iki önemli günün peş peşe yaşanacağını hatırlatarak, 5 Mart’ta Antalya’nın fethinin 818. yılını, 6 Mart’ta ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şehre gelişinin 95. yıl dönümünün kutlanacağını söyledi.

Bu etkinliklerin "Evimiz Akdeniz" özdeyişiyle bir süredir devam ettiğini belirten Şahin, kutlamaların kurumsal bir kimlik kazanmasını istediklerini vurguladı.

Şahin, Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Akdeniz Üniversitesinin işbirliğiyle programların ortaklaşa düzenleneceğini kaydetti.

Fetih günü programını anlatan Şahin, Akdeniz Üniversitesinin Uluslararası Fetih Sempozyumu düzenleyeceğini, ayrıca mevlit, fetih sergisi ve fetih programının da gerçekleştirileceğini, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Takımı ve Türk topluluklarının halk oyunları ekiplerinin de etkinliklerde yer alacağını dile getirdi.

Şahin, fetih gününün yalnızca Antalyalılar için değil, Türk milleti için önemli bir tarih olduğuna dikkati çekerek, "1071 ve sonraki tarihler, Antalya’yı fethettiğimiz 1207 gibi dönemler, bu topraklarda kalıcı olduğumuzun göstergesidir. Bu tarihler, devletimizin temellerini attığımız anlardır ve bu kalıcılık yaklaşık bin yıldır sürmektedir. Artık sadece kara vatan değil, mavi vatandan da gök vatandan da bahsediyoruz. Bunların hepsi ecdadın büyük mücadeleleri ve fedakarlıklarıyla gerçekleşti." diye konuştu.

6 Mart’ta Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin de benzer bir öneme sahip olduğunu belirten Şahin, Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya ziyaretinin sıradan bir gezi olmadığını, o dönemde Akdeniz ve Ege kıyılarında hak iddia eden güçlere karşı güçlü bir mesaj niteliği taşıdığını anlattı.

Atatürk’ün ziyaretinin, Türkiye’nin Anadolu’daki birliği ve bütünlüğü açısından önemli kilometre taşlarından biri olduğunu vurgulayan Şahin, "Antalya olarak bu tarihi dönüm noktalarını yeni nesillere anlatmak ve tanıtmak istiyoruz." dedi.