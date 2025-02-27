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        Antalya Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 25 motosiklet teslim edildi

        Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine tahsis edilen 25 yeni motosiklet törenle teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 12:54 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:54
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        Antalya Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 25 motosiklet teslim edildi
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        Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine tahsis edilen 25 yeni motosiklet törenle teslim edildi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile şahin timleri katıldı.

        Vali Şahin, yaptığı konuşmada, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Antalya'da trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere 25 motosiklet tahsis ettiğini bildirdi.

        Nüfusa oranla en fazla motosikletin Antalya'da olduğunu bildiren Şahin, şunları kaydetti:

        "Motosiklet kullanımının yüksek olduğu bu şehirde denetimin de çok sıkı olması gerekiyor. Emniyet ve jandarmamız trafik denetimlerini çok sıkı şekilde yapıyor. Bu denetimlerde motosikletli ekiplerimiz trafik sıkışıklığını da göz önüne aldığımızda bizim için hayati önem taşıyor. 25 motosiklet trafik ekiplerine güç katacak. Bu sayede denetimlerimiz daha da artacak. 2025'in motorlu denetim yılı olması sebebiyle trafik denetimleri en önemli rolü oynuyor. En büyük hedefimiz başta ölümlü kazalar olmak üzere tüm kazaların sayısını düşürmek."

        Motosiklet kullanırken kask kullanmamaya sıfır tolerans tanındığını aktaran Şahin, ekiplerin kask takmayanlara yönelik cezai işlem uyguladığını belirtti.

        İl Emniyet Müdürü Arslan da motosiklet kazalarının artması sebebiyle Antalya özelinde mobil karavanlarda "Motosiklet Kullanıcısı Eğitim İstasyonu" kurduklarını ifade etti.

        Şahin, personelinin dizaynını yaptığı karavanda motosiklet kullanıcılarına yönelik verilecek eğitimler sayesinde daha bilinçli ve güvenli yolculuğun hedeflendiği sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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