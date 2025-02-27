Alanya'da suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, ruhsatsız 3 tabanca, 3 pompalı tüfek ve 104 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Alanya'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçu kapsamında tehdit ve cebir yoluyla müştekilere ait taşınmazları zimmetlerine geçiren ve nitelikli yağma yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

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