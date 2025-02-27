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        Alanya'da suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli yağma" suçlarından gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:48 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:48
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        Alanya'da suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli yağma" suçlarından gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Alanya'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçu kapsamında tehdit ve cebir yoluyla müştekilere ait taşınmazları zimmetlerine geçiren ve nitelikli yağma yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, ruhsatsız 3 tabanca, 3 pompalı tüfek ve 104 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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