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        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 10:31 Güncelleme: 01.03.2025 - 10:31
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        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak
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        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

        Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

        Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayıp, uçakla İstanbul'a gidecek.

        Fenerbahçe maçında sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Bahadır Öztürk ile sarı kart cezalısı Jakub Kaluzinski forma giyemeyecek.

        Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibi, haftaya 30 puanla 12. sırada giriyor.

        - Belözoğlu kulübede olacak

        Ligin 24. haftasında Adana Demirspor maçında kırmızı kart görüp 1 maç ceza alan ve geçen haftaki Kasımpaşa karşılaşmasında cezasını tamamlayan Belözoğlu, Fenerbahçe müsabakasında takımın başında yer alacak.

        İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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