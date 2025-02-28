Bakan Yumaklı: 4,3 milyar lira tarımsal destekleme ödemesini hesaplara aktarıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar 364 milyon 755 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 milyar 903 milyon 65 bin 896 TL Hububat Desteği, 432 milyon 446 bin 630 TL Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği, 25 milyon 837 bin 788 TL Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği, 3 milyon 405 bin 334 TL Lisanslı Depolarda Ürün Depolama İçin Kira, Nakliye ve Analiz Desteği olmak üzere toplamda 4 milyar 364 milyon 755 bin 648 TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını belirtti. Bakan Yumaklı, Hububat Desteği'nin; Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Bitlis ve Sivas illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödeneceğini açıkladı.