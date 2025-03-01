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        Kumluca'da yaş sebze ve meyve sektörüne yönelik toplantı düzenlendi

        Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ev sahipliğinde, yaş sebze ve meyve ihracatında kalıntı sorununun çözümü ve sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 11:28 Güncelleme: 01.03.2025 - 11:29
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        Kumluca'da yaş sebze ve meyve sektörüne yönelik toplantı düzenlendi
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        Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ev sahipliğinde, yaş sebze ve meyve ihracatında kalıntı sorununun çözümü ve sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla toplantı düzenlendi.

        Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, KUTSO Konferans Salonunda "Sorun kalıntı, sonuç pazar kaybı" temasıyla düzenlenen toplantıda, zirai ilaç bayilerinin kalıntı sorununu ortadan kaldırmada önemli rol oynadığını, bu konuda çiftçilerin de son yıllarda bilinçlendiklerini söyledi.

        Zirai ilaç bayilerinin, üreticilerle ihracatçılar arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Çavuşoğlu, "Zirai ilaç bayilerimiz, üreticilerimizi bilgilendirerek, kalıntısız üretim yapmaları konusunda yönlendirmeliler. Bayilerimizin yüzde 95’i işini düzgün yapıyor ancak soruna neden olan yüzde 5’lik kesimi ayıklamak gerekiyor. İhracatımızın sorunsuz şekilde devam etmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız." diye konuştu.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Dr. Safinaz Arslan ise Türkiye'de en fazla tarımsal analiz yapılan ilin Antalya olduğunu belirterek, üretimi sürekli kontrol altında tutuklarını vurguladı.

        Ancak kalıntı probleminin tam anlamıyla çözülmesi için sektörün tüm paydaşlarının işbirliği içinde hareket etmesinin şart olduğunu vurgulayan Arslan, "Zirai ilaç kalıntısı sorunun çözümünde sektörün tüm paydaşlarına görev düşüyor. Her geçen gün bu sorun azalıyor. Bu konuda çiftçilerimiz her geçen gün bilinçleniyorlar. Biz de kurum olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

        Kumluca Komisyoncular Derneği Başkanı Rahmi Açıkyürek de pazar kaybının ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekerek, mevcut pazarların korunması gerektiğini vurguladı.

        İhracatçı Cahit Özer, tüm paydaşlarının dahil olacağı bir konsey oluşturulmasını önererek, konseyin alacağı kararların sektöre yön verebileceğini ifade etti.

        KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, sektörün geleceği için işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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