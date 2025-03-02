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        Uzmanından "ramazanda aç karnına ilaç kullanacaklara" uyarılar

        AYŞE YILDIZ - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, ramazanda "aç karnına ilaç" kullanacakların dikkatli olması, ilaç kullanım kurallarına uyması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 12:01 Güncelleme: 02.03.2025 - 12:01
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        Uzmanından "ramazanda aç karnına ilaç kullanacaklara" uyarılar
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        AYŞE YILDIZ - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, ramazanda "aç karnına ilaç" kullanacakların dikkatli olması, ilaç kullanım kurallarına uyması gerektiğini söyledi.

        Usta, AA muhabirine, tedavi olabilmek için doğru ilaç kullanmanın önemine işaret ederek, toplumda ilaçların aç karnına kullanımına ilişkin bilinmeyen konular olduğunu belirtti.

        Aç karnına ilaç aldıktan sonra yarım saat yemek yememek gerektiğini ifade eden Usta, "Ya da yemek yedikten sonra en az iki saat geçecek, daha sonra ilacınızı alacaksınız. O zaman aç karnına ilaç kullanmış oluyoruz. İlacı aç karnına alıp, arkasından hemen yemek yersek yediğimiz yemeğin içindeki bazı maddelerin ilaçlarla etkileşimi söz konusu olacaktır." diye konuştu.

        Tok karna alınan ilaçlarda sorun yaşanmadığını dile getiren Usta, aç karnına içilen ilaçların yemekle tüketilmesi halinde ilacın toksinlerinin ortaya çıkabileceğini söyledi.

        Bazı antibiyotiklerin süt ürünleri ağırlıklı yemekle alındığında emiliminin azalacağını bildiren Usta, şunları kaydetti:

        "İlacın kandaki düzeyini düşürürsünüz. Örneğin bazı antidepresanları peynir bakımından zengin yemekle aldığınızda ilacın toksin etkileri ortaya çıkacaktır. Kan sulandırıcıları alırken mutlaka yemekte çok yeşillik kullanmayın çünkü yeşillik K vitamini demektir. Yeşil sebzeler, ıspanak, marul, brokoli gibi yeşillikler K vitamini bakımından zengin olduğu için kan sulandırıcı ilacın etkisini azaltacaktır. İlaçla besinler arasında etkileşim olmaması için hastalara aç karnına alın diyoruz."

        Usta, ilaç kullanmanın basit bir şey olmadığını, yan etki veya toksin etki yaratma potansiyelinde olduklarını, bu nedenle ramazanda daha dikkat etmek gerektiğini ifade etti.

        Yüksek riskli hasta grubuna ve kronik hastalara mutlaka doktor kontrolünde oruç tutmalarını öneren Usta, bazı ilaç gruplarının idrar söktürücü, aşırı tuz kaybı, ödem attırıcı özelliği nedeniyle ramazanda dikkatli kullanılmasını önerdi.

        - "Sahura kalkıp, yarım saat önceden aç karnına ilaç içmek gerekiyor"

        Ramazanda ilaç kullanımına, hastaların doktorlarıyla karar vermesi gerektiğini belirten Usta, şunları kaydetti:

        "Ramazanda tok karnına alınacak ilaçlarda sorun yok ancak aç karnına içilecek ilaçları doğru kullanmak önemli. Eğer günde iki doz alınacaksa ya iftarda ilacı suyla içip, yarım saat beklemek ya da yemeği yedikten sonra 2 saat bekleyip ilacını almak lazım. Sahura kalkıp, yarım saat önceden aç karnına ilaçları içmek gerekiyor. İftarı yaptıktan sonra sahura kadar sürekli bir şeyler yemeyin, aç karnına ilaçlar için en az 2 saat ara verin. Özellikle tiroit gibi hormon ilaçlarını mutlaka aç karnına alın."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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