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        Antalya'da derelerde olası taşkınlara karşı tedbirler alınıyor

        Antalya'da Finike ve Kumluca ilçeleri arasında bulunan Alakır Çayı'nda taşkınları önlemek amacıyla taş tahkimat çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 10:37 Güncelleme: 02.03.2025 - 10:37
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        Antalya'da derelerde olası taşkınlara karşı tedbirler alınıyor
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        Antalya'da Finike ve Kumluca ilçeleri arasında bulunan Alakır Çayı'nda taşkınları önlemek amacıyla taş tahkimat çalışması yapılıyor.

        DSİ Antalya Bölge Müdürlüğünce derelerde olası taşkınlara yönelik tedbirler alınıyor.

        Finike DSİ 133. Şube Müdürü Mehmet Şen, yaptığı açıklamada, Kumluca ile Finike ilçelerini bağlayan Alakır Çayı'nda taş tahkimat çalışmalarına başladıklarını belirtti.

        Bu çalışma ile hem taşkın riskini azalttıklarını hem de derelerin kötü görünümünü düzelttiklerini anlatan Şen, taş tahkimatlarının derelere estetik açısından da güzelleştirdiğini ifade etti.

        Alakır Çayı'nın yanı sıra Mavikent ve Beykonak bölgesinde su tahliye kanallarında da düzenleme yaptıklarını kaydeden Şen, "Artık bölgemizde yağmurdan hiçbir sera ve tarım arazisi zarar görmeyecek." ifadesini kullandı.

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