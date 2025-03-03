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        Antalya'da araçlara çarpıp kafeye giren halk otobüsündeki 5 kişi yaralandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, önce park halindeki araçlara ardından da kafeye giren halk otobüsünün sürücüsü ve 4 yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:48 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:54
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        Antalya'da araçlara çarpıp kafeye giren halk otobüsündeki 5 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, önce park halindeki araçlara ardından da kafeye giren halk otobüsünün sürücüsü ve 4 yolcu yaralandı.

        Emre K.'nin (32) kullandığı Büyükşehir Belediyesinin 07 AU 0253 plakalı halk otobüsü, Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'nde, yol kenarında park halindeki 6 araca çarptıktan sonra bir kafenin camlarını kırarak içeri girdi.

        Kazada, araçta sıkışan otobüs şoförü ile otobüste yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Emre K. ve diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı.

        Kazanın, otobüs sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor.

        Kaza da iş yeri ve aracı zarar gören Nevzat Güray, gazetecilere, büyük bir gürültü duyduklarını belirterek, "Dışarı çıktığımızda otobüsün kafeye girmiş olduğunu gördük. Karşı yolda 4-5 araca çarptıktan sonra bu tarafa yönelip kafeye giriyor. Sürücünün kazadan önce fenalaştığı, kalp krizi geçirmiş olabileceği söylendi." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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