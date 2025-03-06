Akdeniz Üniversitesi devlet korumasındaki çocuklara özel destek verecek

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında devlet korumasındaki çocukların sağlık, eğitim ve gelişim süreçlerinin desteklenmesi amacıyla protokol imzalandı.

Valilikte düzenlenen törende, Vali Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen protokolü imzaladı.

Vali Şahin, protokolün daha geniş alanlara yayılması gerektiğini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Özkan da üniversitenin kamu-özel işbirliklerine olduğu kadar, kamu kurumları arasındaki işbirliklerine de önem verdiğini ifade etti.

Devlet korumasındaki çocuklarla her zaman yakından ilgilendiklerini söyleyen Özkan, bu işbirliğinin çocukların gelişimi açısından önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

İmzalanan protokolle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlardan hizmet alan 0-18 yaş arasındaki çocukların fiziksel, bilişsel, sosyal ve psikolojik alanlardaki gelişimleri ile ilgili ihtiyaçları belirlenerek tanı ve tedavileri öncelikli olarak yapılması amaçlanıyor.

Ayrıca, müdürlüğe bağlı kuruluşlarda hizmet alan çocuk, ergen, engelli çocuk ve hizmet sunan personele yönelik eğitimler gerçekleştirilmesi, saha çalışmaları bazında işbirliğine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi planlanıyor.