Antalya'da peyzaj çalışmalarında 4 milyon çiçek kullanılacak

Belediye ekipleri, peyzaj çalışmalarını düşük maliyetle sürdürmek için tesislerde üretilen çiçekleri bahar aylarında cadde, park ve yeşil alanlara dikecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, cadde, park ve yeşil alanları kendi üretim tesislerinde yetiştirdiği 4 milyon çiçekle süsleyecek.

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