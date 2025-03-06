Kumluca'da hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde otoimmün hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisinin cenazesi defnedildi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde otoimmün hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisinin cenazesi defnedildi.
Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Hüseyin Karakoyunlu, 15 gün önce baş ağrısı şikayetiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.
Otoimmün hastası olan Karakoyunlu, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Karakoyunlu'nun cenazesi, Finike ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
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