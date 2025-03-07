ASKON Antalya Şubesi heyeti, KKTC'de ticari işbirlikler için temaslarda bulundu

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Onur Kacar ile beraberindeki heyet, ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla KKTC'de ziyaretlerde bulundu.

Kacar, yaptığı açıklamada, KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret ettiklerini ve yavru vatandaki iş insanlarıyla bir araya geldiklerini kaydetti.

Türkiye'nin KKTC'nin dünyaya açılan penceresi olduğunu aktaran Kacar, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesinin hem ekonomik hem de siyasi açıdan büyük önem taşıdığını ifade etti.

ASKON olarak da işbirliklerini değerlendirmek istediklerini belirten Kacar, şunları kaydetti:

"Ziyaretlerimizde özellikle tarım, turizm, enerji ve teknoloji alanındaki işbirlikleri üzerine görüş ve önerilerimizi arz ettik. Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD) ile de B2B toplantıları gerçekleştirerek özellikle banka mevzuat, iş kurma ve vergi mevzuatları, emlak ve yatırım fırsatları sunumu ile KKTC özelinde yatırım ortamı hakkında geniş bilgi edindik. Ayrıca sektörler arası ortak projeler, ticari işbirlikleri ve yatırım fırsatlarını bire bir değerlendirme imkanımız oldu."

Kacar, iş insanları olarak KKTC'nin her alanda en iyi şekilde temsil edilmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.