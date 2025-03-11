Antalya'da evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Mavikent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir apartmanın 4. katındaki dairede yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Suriye uyruklu engelli L.H (15) ve ablası H.H (17), sağlık ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev hasar gördü.
Yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor.
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