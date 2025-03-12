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        Kumluca'da okul kantinleri denetlendi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde okullarda bulunan kantinler denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 15:41 Güncelleme: 12.03.2025 - 15:49
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        Kumluca'da okul kantinleri denetlendi
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde okullarda bulunan kantinler denetlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan denetim ekibi, kantinlerdeki hijyen, açıkta ürün satışı, ürünlerin son kullanma tarihleri ile çalışma şartlarını kontrol etti.

        Kumluca Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, yaptığı açıklamada, çocukların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları amacıyla denetimleri gerçekleştirdiklerini bildirdi.

        Denetimlerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını ve bunun da sevindirici olduğunu belirten Tekdemir, kontrollerin sık sık devam edeceğini kaydetti.

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