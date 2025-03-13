Antalya'da "Hekim Gözüyle Fotoğraf Sergisi" düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla "Hekim Gözüyle Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Sergi, Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Deniz İlhan tarafından, fotoğrafçı Ahu Akbaş ve Faruk Akbaş'ın katkılarıyla H Blok Fuaye Alanı'nda düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, göz doktorunun başka bir makinenin gözüyle dünyayı nasıl gördüğüne şahit olmanın kendisini şaşırttığını söyledi.

Sanatın güzelliğine değinen Özkan, "Sanatı bilimle bağdaştırdığımız zaman hakikaten çok farklı şeyler ortaya çıkıyor. Sanat güzelleştiriyor, renklendiriyor, iyileştiriyor. Bu anlamda tıpla sanatı birleştirdiğinizde çok önemli projeler ortaya çıkıyor. Sergi de bunun kanıtı. Aynı zamanda doktorların ne kadar emek verdiğini gösteriyor." diye konuştu.

Özkan, tıbbın emekle yapılması gereken, yapılmadığı zaman sonuçlarının farklı olduğu, insanüstü emek gerektiren muhteşem ama çok da zor bir iş olduğunu vurguladı.

Bu anlamda hastaların da bazen bunu unuttuğunu dile getiren Özkan, "Sergi bunu hatırlatıyor. Sağlık, doktora da hastaya da gerekli. Bu anlamda sağlıkta en önemli şey sabır. Karşılıklı sabır, yani hem doktorun hem hastanın karşılıklı sabretmesi önemli. Tıp zaten Türkiye'de kendini kanıtladı. Bu emeğin karşılığı saygı." dedi.

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Deniz İlhan da serginin yılların emeği, 7 gün 24 saat yaptıkları işlerin yansıması olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, başhekim yardımcıları, akademisyenler, hastane çalışanları ve hastalar da sergiyi gezdi.

"Hekim Gözüyle Fotoğraf Sergisi" 2 gün ziyaret edilebilecek.