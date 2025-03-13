Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "Hekim Gözüyle Fotoğraf Sergisi" düzenlendi

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla "Hekim Gözüyle Fotoğraf Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 12:45 Güncelleme: 13.03.2025 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "Hekim Gözüyle Fotoğraf Sergisi" düzenlendi
        ABONE OL

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla "Hekim Gözüyle Fotoğraf Sergisi" açıldı.

        Sergi, Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Deniz İlhan tarafından, fotoğrafçı Ahu Akbaş ve Faruk Akbaş'ın katkılarıyla H Blok Fuaye Alanı'nda düzenlendi.

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, göz doktorunun başka bir makinenin gözüyle dünyayı nasıl gördüğüne şahit olmanın kendisini şaşırttığını söyledi.

        Sanatın güzelliğine değinen Özkan, "Sanatı bilimle bağdaştırdığımız zaman hakikaten çok farklı şeyler ortaya çıkıyor. Sanat güzelleştiriyor, renklendiriyor, iyileştiriyor. Bu anlamda tıpla sanatı birleştirdiğinizde çok önemli projeler ortaya çıkıyor. Sergi de bunun kanıtı. Aynı zamanda doktorların ne kadar emek verdiğini gösteriyor." diye konuştu.

        Özkan, tıbbın emekle yapılması gereken, yapılmadığı zaman sonuçlarının farklı olduğu, insanüstü emek gerektiren muhteşem ama çok da zor bir iş olduğunu vurguladı.

        Bu anlamda hastaların da bazen bunu unuttuğunu dile getiren Özkan, "Sergi bunu hatırlatıyor. Sağlık, doktora da hastaya da gerekli. Bu anlamda sağlıkta en önemli şey sabır. Karşılıklı sabır, yani hem doktorun hem hastanın karşılıklı sabretmesi önemli. Tıp zaten Türkiye'de kendini kanıtladı. Bu emeğin karşılığı saygı." dedi.

        Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Deniz İlhan da serginin yılların emeği, 7 gün 24 saat yaptıkları işlerin yansıması olduğunu ifade etti.

        Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, başhekim yardımcıları, akademisyenler, hastane çalışanları ve hastalar da sergiyi gezdi.

        "Hekim Gözüyle Fotoğraf Sergisi" 2 gün ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Eğlence merkezi değil, cephanelik!
        Eğlence merkezi değil, cephanelik!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        MACFit satılıyor
        MACFit satılıyor
        "Mourinho'nun Türk futboluyla mücadelesi!"
        "Mourinho'nun Türk futboluyla mücadelesi!"
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Trump'ın kabinesine bir Türk isim daha
        Trump'ın kabinesine bir Türk isim daha
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Konut satışları tam gaz
        Konut satışları tam gaz
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        Uydu üzerinden mobil iletişim hız kazandı
        Uydu üzerinden mobil iletişim hız kazandı
        Ateşkes taslağıyla ilgili ne biliyoruz?
        Ateşkes taslağıyla ilgili ne biliyoruz?

        Benzer Haberler

        Antalya çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 214 kişi yakalandı
        Antalya çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 214 kişi yakalandı
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak
        Aras'ın icralık olan protez borcu ödendi
        Aras'ın icralık olan protez borcu ödendi
        Carettaların çiftleşme dönemi başladı; 'rahatsız etmeyin' uyarısı
        Carettaların çiftleşme dönemi başladı; 'rahatsız etmeyin' uyarısı
        Yapay zekayla Atatürk'ü canlandırdıkları video, 9,5 milyon izlendi
        Yapay zekayla Atatürk'ü canlandırdıkları video, 9,5 milyon izlendi
        Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü